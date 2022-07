Ghughra Jail में कन्हैयालाल के हत्यारे: बिजली कनेक्शन नहीं, काल कोठरी में जाती है सिर्फ फ्लड लाइट की रोशनी

उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी रियाज अख्तारी और गौस मोहम्मद को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है. सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते दोनों आरोपियों का जेल के अंदर ही मेडिकल करवाया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, दोनों को अलग-अलग रखा गया है. आरोपी 13 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं. ऐसा माना जा रहा है कि ATS और NIA इन आरोपियों से पूछताछ करेगी. अजमेर की घूघरा जेल में बड़े अपराधियों को रखा जाता है. कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई को भी यहां रखा गया था.

जेल अधीक्षक पारस जांगिड ने बताया कि इस जेल में 82 हार्डकोर अपराधियों को रखा गया है. सेंट्रल जेल से 14 कैदी रोज यहां खाना बनाने और अन्य कामों के लिए आते हैं. इस हाई सिक्योरिटी जेल में कैदियों को बैरक में बंद रखा जाता है. किसी भी कैदी को परिसर में घूमने तक की इजाजत नहीं होती है. बंद बैरक में इन अपराधियों को बिना लाइट के रखा जाता है. इसलिए कैदी यहां आने से डरते हैं.

घूघरा जेल में तीस कोठरियों को चार ब्लॉक में बांटा गया है. हार्डकोर अपराधियों को दो-दो के ग्रुप में अलग-अलग बैरक में रखा जाता है. खास बात यह है कि एक कोठरी का बंदी दूसरी कोठरियों के कैदियों से मेल मुलाकात तो छोड़ो बातचीत तक नहीं कर सकता है. जेल की इन कोठरियों में सुरक्षा कारणों से बिजली के प्वाइंट नहीं है. जेल परिसर में लगी फ्लड लाइट्स से ही काल कोठरियों में रोशनी पहुंचती है.



#WATCH Rajasthan | The two perpetrators of Udaipur tailor killing being brought to Ajmer High-Security Jail pic.twitter.com/py91iPZQ9h