'I Love You... I Proud Of You', कोटा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्टूडेंट्स से बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर मध्य प्रदेश से राजस्थान पहुंच गए हैं. उन्होंने गुरुवार को कोटा में 24 किमी. का पैदल मार्च किया. इस दौरान उन्होंने कोटा में कोचिंग करने वाले छात्रों से मुलाकात की. उन्होंने इन छात्रों को भारत का भविष्य कहकर संबोधित किया.

राजस्थान के बाद हरियाणा में 21 दिसंबर को प्रवेश करेगी भारत जोड़ो यात्रा (फाइल फोटो)

09 दिसंबर 2022,

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंच चुकी है. वह अपनी यात्रा के 92वें दिन गुरुवार को कोटा पहुंचे. कोचिंग संस्थानों की राजधानी कहे जाने वाले इस शहर में छात्रों ने उनकी यात्रा में जमकर हिस्सा लिया. इस दौरान राहुल गांधी ने छात्रों को "भारत का भविष्य" कहकर संबोधित किया. यात्रा के दौरान सिटी मॉल के सामने जब हजारों कोचिंग के छात्र उनके स्वागत में खड़े थे तो राहुल गांधी वहां रुक गये और छात्रों से मिले. इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आई लव यू, आई प्राउड ऑफ यू, यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. यहां उन्होंने 24 किमी की पैदल यात्रा की. कोटा के जगपुरा स्थित सूर्यमुखी हनुमान मंदिर से सुबह 6 बजे उनकी यात्रा शुरू हुई. 24 किमी की यात्रा के बाद भड़ाना गांव में वह शुक्रवार को एक दिन का विश्राम करेंगे. इसके बाद 10 दिसंबर को यह यात्रा फिर से शुरू होगी. इस दौरान उन्होंने साथ सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी साथ रहे. लोगों से पट गईं घरों की छतें मार्च को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर और रास्ते पर बने घरों की छतों पर दिखाई दिए. इतना ही नहीं के स्वागत में लोक कलाकारों के समूह हाथ में होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लिए जगह-जगह खड़े दिखे. यूडीएच मंत्री और कोटा (उत्तर) से विधायक शांति धारीवाल ने कहा, "राहुल गांधी का जैसा स्वागत हुआ है, ऐसा किसी अन्य नेता का कभी नहीं हुआ ...राहुल गांधी का बलिदान देखिए, आजादी के बाद से क्या किसी ने 3,700 किमी की यात्रा की है?" राहुल के सामने आत्मदाह की कोशिश कोटा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने कुलदीप शर्मा नाम के शख्स ने आत्मदाह करने की कोशिश की . जानकारी के मुताबिक सुबह करीब सवा आठ बजे राहुल गांधी जब राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे थे तभी कुलदीप शर्मा नाम का युवक पेट्रोल की बोतल लेकर वहां पहुंच गया और खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली. हालांकि सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया. युवक बूंदी जिले के नैंनवा कस्बा का रहने वाला है. इस घटना में युवक मामूली रूप से झुलस गया. हालांकि इलाज के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया. 17 दिन राजस्थान में रहेगी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में प्रवेश करने से पहले 17 दिनों में झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर जिलों से होते हुए राजस्थान में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुआ यह मार्च अब तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होते हुए तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना को कवर कर चुका है. यह फरवरी 2023 की शुरुआत में जम्मू और कश्मीर में समाप्त होगी. राहुल गांधी 150 दिनों में 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करेगा.