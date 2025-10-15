'भाई के पास बाइक है, मुझे भी चाहिए...' कहकर पानी की टंकी में कूद गया युवक, एक घंटे तक चला रेस्क्यू

राजस्थान में कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया. यहां नशे में धुत युवक के कारण सोगरिया स्थित तेजाजी मंदिर के पास बवाल मच गया. 34 वर्षीय महेंद्र कुमार नशे में था. वह पानी की टंकी पर चढ़ और ढक्कन खोलकर उसमें कूद गया. पानी की टंकी में लाखों लीटर पानी भरा हुआ था. युवक ने सीढ़ियों की मदद से खुद को डूबने से बचाया.

इस मामले की सूचना मिलने के बाद रेलवे कॉलोनी थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोग भी घटना स्थल पर जमा हो गए. करीब एक घंटे तक पुलिस और स्थानीय लोगों ने युवक को पानी की टंकी से बाहर निकालने में मशक्कत की.

नीचे उतरने के बाद जब पुलिस ने कारण पूछा तो युवक ने कहा कि मेरे भाई के पास बाइक है, मुझे भी चाहिए, इसलिए टंकी पर चढ़ गया.

पुलिस के अनुसार, यह पहली बार नहीं था जब महेंद्र ने ऐसा ड्रामा किया. वह पहले भी दो-तीन बार इसी टंकी पर चढ़ चुका है. इस बार पुलिस को टंकी के अंदर से शराब का क्वार्टर भी बरामद हुआ.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन इस बार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ताकि वह दोबारा इस तरह का खतरा न पैदा करे.

घटना ने रेलवे कॉलोनी और आसपास के इलाके में एक घंटे तक सनसनी फैला दी. स्थानीय लोगों ने बताया कि नशे में युवक का यह कदम बेहद खतरनाक था और किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. पुलिस ने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए और कदम उठाए जाएंगे.

