पत्नी ने बना रखा था बॉयफ्रेंड, छिप-छिपकर करती थी बात... पति को भनक लगी तो दोनों का कर दिया कत्ल, जंगल में फेंका

राजस्थान के करौली जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी की हत्या के आरोप में महिला के पति समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी पति भूरा मीणा ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेम प्रसंग के चलते मौत के घाट उतारा दिया.

बॉयफ्रेंड से बात करने पर पति ने किया पत्नी का कत्ल

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 35 साल के नीरंजन मीणा और रंजीता (भूरा मीणा की पत्नी) लंबे समय से प्रेम संबंध में थे. रंजीता का विवाह होने के बावजूद दोनों के बीच संपर्क बना रहा. सामाजिक बदनामी से बचने के लिए भूरा मीणा अपनी पत्नी को लेकर करौली आ गया था, लेकिन इसके बावजूद रंजीता गुपचुप तरीके से नीरंजन से फोन पर बातचीत करती रही.

शिकायतकर्ता भंवरलाल मीणा (नीरंजन के पिता) के मुताबिक, उनका बेटा 26 सितंबर को काम पर निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा. 1 अक्टूबर को उन्हें जानकारी मिली कि कुमरावटपुरा जंगल से दो शव बरामद हुए हैं. पहचान में एक शव नीरंजन का और दूसरा शव रंजीता का पाया गया.

अवैध संबंधों की वजह से की हत्या: आरोपी

इस मामले में पहले भूरा मीणा ने अपनी पत्नी की हत्या का केस दर्ज कराया, लेकिन जब पुलिस ने उससे गहन पूछताछ की, तो उसने सच उगल दिया. उसने स्वीकार किया कि पत्नी के अवैध संबंधों से वह बेहद आहत था. 26 सितंबर को दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद रंजीता घर छोड़कर निकल गई. इसके बाद भूरा मीणा ने अपने रिश्तेदारों कमल मीणा और रामकेश उर्फ पप्पी मीणा को बुलाकर दोनों की हत्या की योजना बनाई.

एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि आरोपी पति ने अपने रिश्तेदारों की मदद से पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी और शवों को जंगल में फेंक दिया. फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.



