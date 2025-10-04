scorecardresearch
 

Feedback

पत्नी ने बना रखा था बॉयफ्रेंड, छिप-छिपकर करती थी बात... पति को भनक लगी तो दोनों का कर दिया कत्ल, जंगल में फेंका

राजस्थान के करौली में पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. आरोपी पति भूरा मीणा ने पूछताछ में कबूल किया कि पत्नी के अवैध संबंध से तंग आकर उसने रिश्तेदारों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. दोनों शव 1 अक्टूबर को कुमरावटपुरा जंगल से मिले थे. पुलिस ने पति और उसके दो रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Advertisement
X
पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को उतारा मौत के घाट (Photo: Representational )
पति ने पत्नी और उसके प्रेमी को उतारा मौत के घाट (Photo: Representational )

राजस्थान के करौली जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी की हत्या के आरोप में महिला के पति समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी पति भूरा मीणा ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेम प्रसंग के चलते मौत के घाट उतारा दिया.

बॉयफ्रेंड से बात करने पर पति ने किया पत्नी का कत्ल

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 35 साल के नीरंजन मीणा और रंजीता (भूरा मीणा की पत्नी) लंबे समय से प्रेम संबंध में थे. रंजीता का विवाह होने के बावजूद दोनों के बीच संपर्क बना रहा. सामाजिक बदनामी से बचने के लिए भूरा मीणा अपनी पत्नी को लेकर करौली आ गया था, लेकिन इसके बावजूद रंजीता गुपचुप तरीके से नीरंजन से फोन पर बातचीत करती रही.

सम्बंधित ख़बरें

अवैध संबंध के चलते पति ने की थी महिला और उसके प्रेमी की हत्या. (Photo: Representational )
राजस्थान: पति ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर की थी महिला और उसके प्रेमी की हत्या, 3 गिरफ्तार 
राजस्थान के करौली में बड़ा हादसा, स्कूल के स्टोर रूम की छत गिरी 
school building collapses
करौली में स्कूल के स्टोर रूम की छत गिरी, लगातार बारिश के बीच हादसा 
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने दिखाए सख्त तेवर.
छुट्टी लेकर होम टाउन की जगह कश्मीर की वादियों में पहुंच गए IAS, सीएस ने लगा दी क्लास!  
पत्नी ने पति को छोड़ा
15 लाख और डमी कैंडिडेट बैठाकर दिलवाई पत्नी को सरकारी नौकरी, जॉब मिलते ही पति को छोड़ा 

शिकायतकर्ता भंवरलाल मीणा (नीरंजन के पिता) के मुताबिक, उनका बेटा 26 सितंबर को काम पर निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा. 1 अक्टूबर को उन्हें जानकारी मिली कि कुमरावटपुरा जंगल से दो शव बरामद हुए हैं. पहचान में एक शव नीरंजन का और दूसरा शव रंजीता का पाया गया.

अवैध संबंधों की वजह से की हत्या: आरोपी

Advertisement

इस मामले में पहले भूरा मीणा ने अपनी पत्नी की हत्या का केस दर्ज कराया, लेकिन जब पुलिस ने उससे गहन पूछताछ की, तो उसने सच उगल दिया. उसने स्वीकार किया कि पत्नी के अवैध संबंधों से वह बेहद आहत था. 26 सितंबर को दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद रंजीता घर छोड़कर निकल गई. इसके बाद भूरा मीणा ने अपने रिश्तेदारों कमल मीणा और रामकेश उर्फ पप्पी मीणा को बुलाकर दोनों की हत्या की योजना बनाई.

एसपी लोकेश सोनवाल ने बताया कि आरोपी पति ने अपने रिश्तेदारों की मदद से पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी और शवों को जंगल में फेंक दिया. फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement