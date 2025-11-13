scorecardresearch
 

Feedback

जयपुर में भरभरा कर गिरी रेस्टोरेंट की छत, मलबे में दबने से एक की मौत

जयपुर के सांगानेर में बुधवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया जब टोंक रोड स्थित हरिशंकर भोजनालय की छत अचानक गिर पड़ी. मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि इमारत काफी पुरानी थी और लंबे समय से मरम्मत नहीं हुई थी. घटना के बाद प्रशासन ने पूरी इमारत ध्वस्त कर दी.

Advertisement
X
जयपुर में भरभरा कर गिरी रेस्टोरेंट की छत, एक की मौत (Photo: ITG)
जयपुर में भरभरा कर गिरी रेस्टोरेंट की छत, एक की मौत (Photo: ITG)

राजस्थान में जयपुर के सांगानेर इलाके में बुधवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया. टोंक रोड स्थित हरिशंकर भोजनालय की छत अचानक भरभरा कर नीचे आ गिरी. इस हादसे से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि यह रेस्टोरेंट कई साल पुराना है और इसकी छत पुरानी पट्टियों से बनी हुई थी, जो गर्मी और जर्जर हालत के चलते टूट कर जमीदोज हो गई. जिसके मलबे में दबने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई.

ACP सांगानेर विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि हादसा शाम करीब 7:30 बजे हुआ, जब भोजनालय के पिछले हिस्से की पट्टियों की छत अचानक ध्वस्त हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सांगानेर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस के मुताबिक, रेस्क्यू ऑपरेशन चला तो मलबे के नीचे दबे एक व्यक्ति को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसकी हालात नाजुक बनी हुई थी. उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया. वहीं, एक अन्य शख्स का अब तक कोई पता नहीं चल सका है. सर्च टीम मलबे को हटाने में जुटी हुई है.

घटना के बाद से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है. दरअसल हरिशंकर ढाबे की इमारत काफी पुरानी थी, जिसकी मरम्मत लंबे समय से नहीं हुई थी. यहीं नहीं ढाबे पर कोयले की भट्टी से देसी खाना पकाया जाता है और उसी भट्टी से संभवत पट्टीयों की छत कमजोर होकर गिर गई. हालांकि घटना के बाद पुरी इमारत पर बुलडोजर चला उसे ध्वस्त कर दिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Baghpat UP Brick kiln wall collapses
अचानक भरभराई ईंट भट्टे की दीवार, मलबे में दबकर 2 की मौत 
Devastating rain in the mountains, chaos due to landslides in Kullu.
हिमाचल में भरभराकर गिरा पूरा पहाड़, देखें लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो 
Dumper Collided With Culvert
जयपुर: एलिवेटेड पुलिया के नीचे फंसा डंपर, 15 फीट हवा में उठ गया अगला हिस्सा 
Why were you driving after drinking?
नशे में धुत पुलिसकर्मी की गाड़ी हादसे की श‍िकार, लोग बोले- सॉरी बोलो 
Jaipur Building Collapsed
जयपुर में निर्माणाधीन इमारत की छत गिरी, दो मजदूर मलबे में दबे 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement