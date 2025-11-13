जयपुर में भरभरा कर गिरी रेस्टोरेंट की छत, मलबे में दबने से एक की मौत

राजस्थान में जयपुर के सांगानेर इलाके में बुधवार देर शाम एक बड़ा हादसा हो गया. टोंक रोड स्थित हरिशंकर भोजनालय की छत अचानक भरभरा कर नीचे आ गिरी. इस हादसे से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि यह रेस्टोरेंट कई साल पुराना है और इसकी छत पुरानी पट्टियों से बनी हुई थी, जो गर्मी और जर्जर हालत के चलते टूट कर जमीदोज हो गई. जिसके मलबे में दबने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई.

ACP सांगानेर विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि हादसा शाम करीब 7:30 बजे हुआ, जब भोजनालय के पिछले हिस्से की पट्टियों की छत अचानक ध्वस्त हो गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सांगानेर थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस के मुताबिक, रेस्क्यू ऑपरेशन चला तो मलबे के नीचे दबे एक व्यक्ति को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसकी हालात नाजुक बनी हुई थी. उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया. वहीं, एक अन्य शख्स का अब तक कोई पता नहीं चल सका है. सर्च टीम मलबे को हटाने में जुटी हुई है.

घटना के बाद से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है. दरअसल हरिशंकर ढाबे की इमारत काफी पुरानी थी, जिसकी मरम्मत लंबे समय से नहीं हुई थी. यहीं नहीं ढाबे पर कोयले की भट्टी से देसी खाना पकाया जाता है और उसी भट्टी से संभवत पट्टीयों की छत कमजोर होकर गिर गई. हालांकि घटना के बाद पुरी इमारत पर बुलडोजर चला उसे ध्वस्त कर दिया गया है.

