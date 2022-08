मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से की शादी, भड़के परिजनों ने करवा दिया 'अटैक', Video

राजस्थान के भरतपुर में मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से घर से भाग कर शादी कर ली. दोनों ने कोर्ट के जरिए शादी की थी और जयपुर हाई कोर्ट ने पति-पत्नि को सुरक्षा देने के लिए पुलिस को निर्देश दिया था, उसके बावजूद भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है. अब पत्नी के परिजन पति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. हमले का एक वीडियो भी सामने आया है.

दरअसल, शहर कोतवाली थाना इलाके में स्थित नमक कटरा मोहल्ला के रहने वाले नगमा और नरेंद्र कुमार सैनी के बीच प्रेम प्रसंग हो गया था. दोनों अलग-अलग समुदाय से थे, इसलिए घरवाले सहमत नहीं थे. उसके चलते दोनों ने अपने-अपने घरों से भाग कर कोर्ट के जरिए 22 फरवरी 2022 को शादी कर ली थी.

28 जुलाई को नरेंद्र कुमार सैनी अपनी 3 महीने की गर्भवती पत्नी नगमा को निजी अस्पताल से दिखा कर बाइक से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में लड़की के परिजनों ने ऑटो से बाइक में टक्कर मार दी और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इसके बाद दोनों ने शहर कोतवाली पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है.

#WATCH | Rajasthan: Father of a Muslim woman who married a Hindu man in Bharatpur,attempted to harm the couple with his autorickshaw



The Hindu man says, "He attempted to kill us with his auto.He was locked up but continued threatening us. We're seeking protection"



(Source:CCTV) pic.twitter.com/xN67uCKpfo