VIDEO: शराब के नशे में स्कूल पहुंचा टीचर, छात्रा की कॉपी पर लिखा अपना नंबर... फिर फर्श पर सो गया

राजस्थान के बाड़मेर में स्कूल की छुट्टी के बाद शराब के नशे में सरकारी टीचर स्कूल पहुंच गया. जिसके बाद वह स्कूल की गैलरी में ही सो गया. शाम को जैसे ही स्कूली बच्चे खेलने के लिए स्कूल के मैदान में पहुंचे तो टीचर को नशे में गैलरी में सोया देखा. ऐसे में छात्रों ने इसकी सूचना ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ को दी. वहीं कुछ ग्रामीणों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो सामने आने के बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने सरकारी टीचर को स्कूल से रिलीव कर दिया है. पूरा घटनाक्रम बाड़मेर जिले के हापों की ढाणी स्थित उच्च माध्यमिक स्कूल में शुक्रवार शाम करीब 6 बजे का है.

सरकारी टीचर पर आरोप है कि वह शुक्रवार सुबह स्कूल गया था. उसने स्कूल की एक छात्रा की कॉपी में नंबर लिखा था. इसकी शिकायत पर प्रिंसिपल ने संबंधित टीचर को फटकार भी लगाई थी. वहीं जब शराब के नशे में टीचर का वीडियो वायरल हुआ तो प्रिंसिपल ने उसे रिलीव कर दिया. कार्यवाहक प्रिंसिपल लीलावती का कहना है कि "टीचर चार दिन पहले ही डेप्यूटेशन पर स्कूल में लगा था. लेकिन, उसकी शिकायत मिलने के बाद उसे रिलीव कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: झालावाड़ स्कूल हादसे में बच्चों को खोने वाली दो महिलाएं फिर से बन सकेंगी मां, खुलवाई नसबंदी



कार्यवाहक प्रिंसिपल ने क्या कहा

पूरे घटनाक्रम को लेकर स्कूल की कार्यवाहक प्रिंसिपल लीलावती का कहना है कि शुक्रवार को स्कूल के दौरान टीचर ने किसी छात्रा को उसकी कॉपी में अपने मोबाइल नंबर लिखकर दिए थे. इसकी बात सामने आने पर टीचर को फटकार भी लगाई गई थी. उस दौरान टीचर ने कहा था कि "उसे एक किराए पर मकान चाहिए था. इसलिए ही उसने छात्रा को अपने नंबर दिए थे."

Advertisement



4 दिन पहले ही डेप्यूटेशन पर लगा था टीचर

कार्यवाहक प्रिंसिपल लीलावती के मुताबिक 28 अक्टूबर को ही टीचर डेप्यूटेशन पर स्कूल में लगा था. जब स्कूली छात्रा को मोबाइल नंबर देने और उसकी शराबी प्रवृति सामने आई तो पीईईओ को सूचना देकर संबंधित टीचर को रिलीव कर दिया गया. स्कूल की छुट्टी होने के बाद टीचर कब स्कूल में दाखिल हुआ, इसकी जानकारी नहीं है. स्कूल में मरम्मत का काम चल रहा है. इसी वजह से स्कूल के मुख्य द्वार पर कोई ताला भी नहीं लगा है.



PEEO ने कही ये बात

पूरे घटनाक्रम को लेकर पीईईओ उम्मेदसिंह का कहना है कि टीचर की शिकायत मिलने पर उसे रिलीव कर दिया गया है. मौखिक रूप से उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत दी गई है.

---- समाप्त ----