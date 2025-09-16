आत्महत्या या हादसा! राजस्थान के दौसा में ट्रेनी SI की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत

राजस्थान में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर (SI) की सोमवार की रात करीब 9:30 बजे दौसा के जड़ाव फाटक के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई. मृतक एसआई की पहचान राजेंद्र सैनी के रूप में हुई है. राजेंद्र मूलरूप से भरतपुर के बलवंतगढ़ भुसावर के रहने वाले थे. वर्तमान में उनकी तैनाती धौलपुर पुलिस लाइन में थी. हालांकि हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया था. जिसके चलते वह डिप्रेशन में थे.

काफी दिनों से डिप्रेशन में था ट्रेनी एसआई

जानकारी के अनुसार राजेंद्र दौसा में किराए का कमरा लेकर रहते थे और ईओ भर्ती की भी तैयारी कर रहे थे. सोमवार को जाधव फाटक के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से ट्रेनी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सैनी की मौत हो गई. जिसके बाद इसकी सूचना मालगाड़ी चालक ने दौसा रेलवे स्टेशन अधीक्षक को दी.

सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर दौसा जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया है. फिलहाल बांदीकुई जीआरपी पूरे मामले की जांच कर रही है. राजेंद्र सैनी के भाई ने कहा कि उसने सुसाइड किया है. यह कोई हादसा नहीं है. जब से एसआई भर्ती को रद्द किया गया है, तब से ही वह परेशान चल रहा था. क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले राजेंद्र पर थी.

व्हाट्सएप चैट वायरल

सुसाइड से पहले ट्रेनी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सैनी ने भाई से चैट की थी. चैट करते हुए उसने ग्रुप में लिखा था कि मेरी उम्र 30 की हो गई है. मेरी सिस्टर मुझसे 3 साल छोटी है. अभी उसकी शादी भी नहीं की है. मैंने सोचा था कि नौकरी के बाद उसकी शादी कर लेंगे. ऐसे में मैं मेरी शादी करूं या सिस्टर की? या फिर आगे पढ़ाई करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है. पापा की तबीयत खराब रहती है. कब स्वर्ग सिधार जाए पता नहीं.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

