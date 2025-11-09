scorecardresearch
 

Feedback

ओडिशा में महिला कांस्टेबल की ममता ने जीता दिल... परीक्षा देने आई महिला के बच्चे को दूध पिलाया

ओडिशा के मलकानगिरी में महिला कॉन्स्टेबल राजनी मझी ने इंसानियत की मिसाल पेश की. आरआई और अमीन भर्ती परीक्षा के दौरान उन्होंने परीक्षा देने आई भैरवी मंडल के रोते हुए डेढ़ महीने के बच्चे को गोद में लिया और दूध पिलाया, ताकि मां परीक्षा दे सके. यह ममता भरा कदम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और राजनी की सराहना हो रही है.

Advertisement
X
कांस्टेबल राजनी मझी खुद 9 महीने के बच्चे की मां हैं. (Photo: Ajay Nath/ITG)
कांस्टेबल राजनी मझी खुद 9 महीने के बच्चे की मां हैं. (Photo: Ajay Nath/ITG)

ओडिशा के मलकानगिरी जिले से इंसानियत की मिसाल पेश करने वाली एक दिल छू लेने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला कांस्टेबल ने ड्यूटी के दौरान ऐसा काम किया, जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया. रविवार को मलकानगिरी के बीबीगुड़ा परीक्षा केंद्र पर आरआई और अमीन भर्ती परीक्षा के दौरान महिला कांस्टेबल राजनी मझी ने एक अभ्यर्थी की मदद करते हुए उसकी गोद में पल रहे बच्चे को संभाला और उसे दूध पिलाकर शांत किया.

मां की परेशानी देख कांस्टेबल ने बढ़ाया मदद का हाथ

जानकारी के अनुसार, अभ्यर्थी भैरवी मंडल अपने डेढ़ महीने के बेटे के साथ परीक्षा केंद्र पहुंची थीं. उन्होंने बच्चे को परीक्षा हॉल के बाहर अपने पति के पास छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ही देर में बच्चा जोर-जोर से रोने लगा. बच्चे के रोने की आवाज सुनकर भैरवी परेशान हो गईं और परीक्षा छोड़ने का मन बना लिया. उसी वक्त वहां तैनात कांस्टेबल राजनी मझी ने स्थिति को समझा और भैरवी को आश्वस्त किया कि वह बच्चे का ख्याल रखेंगी.

सम्बंधित ख़बरें

मृतक युवक बिष्णु नायक. (File Photo: Ajay nath/ITG)
एकतरफा प्यार में युवक की हत्या, तालाब किनारे मिला सड़ा-गला शव 
पीड़िता को आश्रय गृह भेज दिया गया है. (File Photo)
सहेली के घर गई लड़की रात में लौटी नहीं, सुबह घरवालों को मिली रेप की खबर  
मलकानगिरी में डिप्टी डायरेक्टर के आवास पर छापा
मलकानगिरी में डिप्टी डायरेक्टर के आवास पर छापा, विजिलेंस टीम ने जब्त किए 1.5 करोड़ रुपये 
प्रतीकात्मक फोटो. (Meta AI)
ओडिशा के मलकानगिरी में घने जंगल से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद 
इवेंट मैनेजर ने डांसर से किया रेप
ओडिशा में 19 वर्षीय आदिवासी लड़की से दुष्कर्म, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस 

यह भी पढ़ें: मलकानगिरी में डिप्टी डायरेक्टर के आवास पर छापा, विजिलेंस टीम ने जब्त किए 1.5 करोड़ रुपये

कांस्टेबल ने संभाला बच्चा

राजनी मझी ने बच्चे को अपने हाथों में लिया और करीब दो घंटे तक उसे संभालती रहीं. बच्चे को शांत कराने के लिए उन्होंने उसे प्यार से गोद में झुलाया. जब बच्चा लगातार रोता रहा, तो राजनी ने ममता से भरे दिल से उस शिशु को दूध पिलाया ताकि वह शांत हो सके. इस दौरान भैरवी निश्चिंत होकर परीक्षा दे सकीं. बता दें कि कांस्टेबल राजनी मझी खुद नौ महीने के बच्चे की मां हैं.

Advertisement

मलकानगिरी

परीक्षा के बाद भावुक हुई अभ्यर्थी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

परीक्षा खत्म होने के बाद भैरवी बाहर आईं और कांस्टेबल राजनी के इस मानवीय कदम पर भावुक होकर उन्हें धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि अगर राजनी मदद न करतीं, तो वे परीक्षा नहीं दे पातीं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोग राजनी मझी की मानवता और कर्तव्य भावना की जमकर सराहना कर रहे हैं.

देखें वीडियो...

‘मैं भी मां हूं, इसलिए समझ सकी उसकी तकलीफ’— राजनी मझी

राजनी ने कहा, वह महिला इस उलझन में थी कि परीक्षा दे या बच्चे को संभाले. मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वह निश्चिंत होकर परीक्षा दे, मैं बच्चे को संभाल लूंगी. मैं खुद एक मां हूं, इसलिए उसकी तकलीफ समझ सकी. राजनी पिछले सात साल से मलकानगिरी रिजर्व पुलिस में कांस्टेबल के रूप में काम कर रही हैं और उनका यह दयालु कदम अब पूरे राज्य में ममता और इंसानियत का प्रतीक बन गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement