ओडिशा: पैर न छूने पर 31 बच्चों को बांस की छड़ी से पीटा, छात्र का हाथ टूटा, महिला टीचर सस्पेंड

ओडिशा के मयूरभंज जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां खंडदेउला सरकारी अपर प्राथमिक विद्यालय में एक महिला टीचर ने सिर्फ इसलिए 31 छात्रों की बेरहमी से पिटाई कर दी क्योंकि उन्होंने प्रार्थना सभा के बाद उनके पैर नहीं छुए. मामला बैसिंगा थाना क्षेत्र का है.

जानकारी के मुताबिक, सहायक महिला टीचर सुकांति कर गुरुवार को सुबह की प्रार्थना सभा में देर से पहुंचीं थी. उस दौरान कक्षा 6 से 8 तक के छात्र पहले ही प्रार्थना सभा से लौट चुके थे. शिक्षिका के ग़ुस्से में आने पर उन्होंने सभी छात्रों को दोबारा बुलाया और बांस की छड़ी से पंक्ति में खड़े कर पीटना शुरू कर दिया.

इस पिटाई में एक छात्र का हाथ टूट गया, जबकि एक छात्रा बेहोश हो गई. उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा. घटना की जानकारी मिलते ही छात्रों के परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे. मामले की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रबंधन समिति, प्रधानाध्यापक पुर्णचंद्र ओझा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बिप्लब कर और अन्य अधिकारी स्कूल पहुंचे.

जांच में स्पष्ट हुआ कि शिक्षिका ने छात्रों को शारीरिक दंड दिया, जो कानूनन प्रतिबंधित है. शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से सुकांति कर को सस्पेंड कर दिया है और बच्चों के इलाज की ज़िम्मेदारी भी ली है. विभागीय अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि दोषी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

