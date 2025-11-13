10 टन कबाड़ से बनाया टाइगर का स्टैच्यू, अमेरिका में बने रिकॉर्ड को तोड़ा

MP News: पेंच टाइगर रिजर्व में कबाड़ से बनाए गए बाघ के एक अनोखे स्टैच्यू का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अनावरण किया. यह कलाकृति अब दुनिया में कबाड़ से बनी सबसे बड़ी बाघ की कलाकृति बन गई है और इसने अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में बने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

और पढ़ें

PTR की तरफ से बताया गया कि स्टैच्यू बनाने में 10 टन यानी 10 हजार किलो लोहे के कबाड़ का इस्तेमाल किया गया है. स्टैच्यू को बनाने में पुरानी साइकिल, पाइप, जंग लगी चादरें और दूसरे बेकार पड़े सामान का इस्तेमाल किया गया है. स्थानीय कलाकारों ने इस विशाल स्टैच्यू को 200 दिन में बनाकर तैयार किया.

वर्ल्ड रिकॉर्ड की पुष्टि

पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह ने बताया कि यह कलाकृति 17 फीट 6 इंच ऊंची, 40 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है.

वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी के अनुसार, अब तक की सबसे बड़ी बाघ कलाकृति अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में 8 फीट ऊंची और 14 फीट लंबी है, जिससे पेंच की यह कलाकृति आकार में कहीं अधिक बड़ी है. देखें Video:-

वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी के अनुसार, पेंच की यह कलाकृति आकार में पिछले विश्व रिकॉर्ड से कहीं अधिक बड़ी है, जो मध्य प्रदेश और पेंच टाइगर रिज़र्व के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

---- समाप्त ----