केंद्रीय मंत्री के बंगले के पास कचरे में मिले 42 वोटर कार्ड, तहसीलदार ने किए जब्त, जांच शुरू

MP News: टीकमगढ़ में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के लोकसभा क्षेत्र में स्थित उनके आवास के पास 40 से ज्यादा मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) पड़े मिले. खबर लगते ही कोऑपरेटिंग बैंक के पूर्व अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने टीकमगढ़ एसडीएम को सूचना दी.

एक अधिकारी ने बताया कि बीजेपी सांसद का राज्य सरकार द्वारा आवंटित आवास सिविल लाइंस में स्थित है, जहां मंत्री के एक सहयोगी ने ये अहम दस्तावेज सड़क पर पड़े देखे.

तहसीलदार सतेंद्र गुर्जर ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और 42 मतदाता पहचान पत्र बरामद किए, जिन पर वर्ष 2011-12 छपा था. उन्होंने बताया कि सभी पहचान पत्र चुनाव आयोग के स्थानीय कार्यालय में जमा करा दिए गए हैं.

गुर्जर ने बताया कि यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है कि ये पहचान पत्र किसके हैं और मंत्री के आवास के पास कैसे पहुंचे?

तहसीलदार ने बताया कि कोऑपरेटिंग बैंक के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के एक करीबी सहयोगी विवेक चतुर्वेदी ने उन्हें फ़ोन पर आवास के पास पड़े पहचान पत्रों के बारे में जानकारी दी. मौके पर पहुंचे तहसीलदार और पटवारी ने कार्ड को जब्त कर मामला जांच में लिया.

---- समाप्त ----