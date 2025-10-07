कुल्हाड़ी मार मारकर ले ली मां की जान...जमीन विवाद में दो कलयुगी बेटों ने पार की हैवानियत की हद

मध्यप्रदेश के विदिशा में एक दिल को दहलाने वाली घटना घटी. यहां दो कलयुगी बेटों ने जमीनी विवाद को लेकर अपनी मां की नृशंस हत्या कर दी. युवकों ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मां पर कुल्हाड़ी से इतने वार किए कि उसका पूरा शरीर छलनी हो गया. पुलिस में पूरे मामले में 8 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है जिसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और चार आरोपी अभी भी फरार हैं.

5 बेटों की मां, 75 साल की मानबाई अपने छोटे बेटे बलवंत चिढ़ार के साथ रहती थी. पूरा विवाद 15 बीघा जमीन को लेकर है जिसमें अन्य बेटे इस जमीन में से हिस्से की मांग कर रहे थे, जबकि यह सभी जमीन छोटा बेटा जोतता था और मां उसके साथ ही रहती थी.

लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद ने बीती रात खूनी खेल का रूप ले लिया. जमीन का बंटवारा न किए जाने को लेकर मानबाई के दो बेटे महाराज सिंह और रामप्रसाद ने देर रात उन्होंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी ही सगी मां पर कुल्हाड़ी से इतनी वार किए कि पूरा शरीर छलनी छलनी हो गया. दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद से गांव में खौफ का माहौल है.

हत्या के बाद आरोपियों ने भागने का प्रयास भी किया लेकिन चार लोगों को पुलिस ने धर दबोचा और चार आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं. घटना की जानकारी लगते ही त्योंदा थाना प्रभारी और एसडीओपी मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया. पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव छोटे बेटे को सौंप दिया है.

---- समाप्त ----