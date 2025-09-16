MP: सिंगरौली में आकाशीय बिजली गिरने से किशोरी समेत 2 की मौत, एक गंभीर घायल, वाराणसी रेफर

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आकाशीय बिजली गिरने से मवेशी और बकरी चराने गए 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए वाराणसी रेफर किया गया है.

सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना इलाके का यह मामला है. खुटार चौकी के चितरवई कला बिहरा गांव में अचानक रिमझिम बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने के कारण जंगल में बकरी चराने गई नाबालिग लड़की सुमन पटेल और मोहनलाल शाह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया.

घायल को सिंगरौली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां हालत गंभीर होने के कारण वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया.

सीएसपी पीएस परस्ते ने बताया कि सोमवार को अचानक आकाशीय बिजली गिरने के कारण दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है.

