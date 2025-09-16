scorecardresearch
 

MP: सिंगरौली में आकाशीय बिजली गिरने से किशोरी समेत 2 की मौत, एक गंभीर घायल, वाराणसी रेफर

Singrauli News: जंगल में बकरी चराने गई नाबालिग सुमन पटेल और मवेशी चराने गए मोहनलाल शाह पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घायल हुए विनोद को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है.

आकाशीय बिजली गिरने का कहर. (Photo: Representational)
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आकाशीय बिजली गिरने से मवेशी और बकरी चराने गए 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए वाराणसी रेफर किया गया है.

सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना इलाके का यह मामला है. खुटार चौकी के चितरवई कला बिहरा गांव में अचानक रिमझिम बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने के कारण जंगल में बकरी चराने गई नाबालिग लड़की सुमन पटेल और मोहनलाल शाह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि विनोद गंभीर रूप से घायल हो गया. 

घायल को सिंगरौली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां हालत गंभीर होने के कारण वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया.

सीएसपी पीएस परस्ते ने बताया कि सोमवार को अचानक आकाशीय बिजली गिरने के कारण दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है.

