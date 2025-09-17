scorecardresearch
 

MP के इस जिले में जल्द शुरू होगा सोना निकालने का काम, अफसर बोले- एग्रीमेंट हो चुका, 18 हजार टन गोल्ड निकालेगी कंपनी

Singrauli gold mining: जिला खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने बताया कि गोल्ड ब्लॉक से सिंगरौली खनिज विभाग को लंदन गोल्ड मार्केट के हिसाब से राजस्व मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे.

गोल्ड ब्लॉक के लिए आरक्षित भूमि.(Photo:Screengrab)
गोल्ड ब्लॉक के लिए आरक्षित भूमि.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में कोयले और बिजली उत्पादन के बाद अब सोने का भी उत्खनन होगा. चितरंगी इलाके में 23 हेक्टेयर भूमि से 18 हजार 356 टन सोना निकाला जाएगा. गोल्ड ब्लॉक का एग्रीमेंट हो चुका है और जल्द ही यहां सोना निकालने का काम शुरू हो जाएगा.

जिला खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने बताया कि चकरिया गोल्ड ब्लॉक के लिए एग्रीमेंट हो चुका है. कंपनी 5 साल तक यहां गोल्ड माइंस चलाएगी. इसके बाद यहां से कुल 18 हजार 356 टन सोना निकलेगा. पिछले एक साल से कंपनी ने यहां ड्रिलिंग करके सोने का रेशियो पता कर लिया है. 

अधिकारी ने बताया कि इस गोल्ड माइंस का रकबा बहुत बड़ा हिस्सा शासकीय जमीन का है और कुछ हिस्सा निजी भूमि का है. सिंगरौली जिले में पहले से ही कोयले की 11 खदानें चल रही हैं. इसके अलावा, अब सोने का उत्खनन भी होगा. यह सिंगरौली के लिए गौरव की बात है. 

उन्होंने यह भी बताया कि अभी इस गोल्ड माइंस के अलावा दो और गोल्ड ब्लॉक बनाए गए हैं. उनकी नीलामी हो चुकी है. अभी उनमें ड्रिलिंग का काम चल रहा है. उसके बाद पता चलेगा कि बाकी की दो अन्य खदानों में कितना सोना निकलेगा?

फिलहाल कोयला और बिजली उत्पादन के बाद अब सिंगरौली की धरती सोना उगलेगी.

---- समाप्त ----
