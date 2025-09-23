scorecardresearch
 

MP: खाद की किल्लत से परेशान किसानों का फूटा गुस्सा, विजयपुर में नदी के पुल पर दिया धरना, 3 घंटे तक ट्रैफिक जाम

MP News: चक्काजाम से सैकड़ों वाहन फंस गए. किसानों ने पुल पर बैठकर नारेबाजी की और खाद की अनुपलब्धता के खिलाफ विरोध दर्ज किया.

नदी के पुल पर किसानों ने लगाया जाम.(Photo:Screengrab)
नदी के पुल पर किसानों ने लगाया जाम.(Photo:Screengrab)

मध्य प्रदेश के श्योपुर में खाद की किल्लत थमने का नाम नहीं ले रही. विजयपुर क्षेत्र के किसान खाद के लिए सबसे अधिक परेशान हैं. एक सप्ताह पहले खाद न मिलने से नाराज किसानों ने खाद वितरण केंद्र पर पत्थरबाजी की थी. इसके बाद खाद वितरित हुआ, लेकिन वह नाकाफी साबित हुआ. इसी कारण परेशान किसानों ने मंगलवार सुबह क्वारी नदी के पुल पर चक्काजाम कर दिया. अचानक हुए इस प्रदर्शन से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और करीब तीन घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आश्वासन देकर जाम खुलवाया.

दरअसल, विजयपुर में डीएपी खाद की कमी से नाराज किसानों ने क्वारी नदी के पुल पर चक्काजाम किया. यह सड़क विजयपुर को ग्वालियर-मुरैना और श्योपुर से जोड़ती है.

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. जाम के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई. एक एम्बुलेंस भी करीब दो घंटे तक फंसी रही. बसें, ट्रक और छोटे वाहन कई घंटों तक रुके रहे.

जाम की सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की. अधिकारियों ने खाद वितरण की समस्या जल्द हल करने का आश्वासन दिया. काफी समझाइश के बाद किसानों ने चक्काजाम समाप्त किया, जिससे यातायात बहाल हुआ.

किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं हुई, तो वे दोबारा उग्र आंदोलन करेंगे. उनका आरोप है कि वे देर रात से लाइन में थे, लेकिन सुबह 6 बजे तक टोकन नहीं मिला. खाद वितरण में अव्यवस्था के कारण उन्हें बार-बार लौटना पड़ रहा है. 

किसानों का कहना है कि एक टोकन पर केवल दो कट्टे डीएपी खाद मिल रही है, जो रबी सीजन की बुवाई के लिए नाकाफी है.

विजयपुर एसडीओपी राघवेंद्र सिंह तौमर ने aajtak को फोन कॉल पर बताया कि किसानों ने खाद की समस्या को लेकर क्वारी नदी के पुल पर जाम लगाया था. समझाइश के बाद जाम खुलवा दिया गया है. खाद की समस्या से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है और जल्द पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाएगी.

