MP: ट्रक से जा रहा था ई-कॉमर्स शिपमेंट, हथियार बंद बदमाशों ने लूटा

मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक राजमार्ग पर हथियारबंद लुटेरों ने एक ट्रक चालक दल पर हमला किया और ई-कॉमर्स शिपमेंट के लिए ले जाए जा रहे सामान लूट लिए. इस बात की जानकारी पुलिस ने रविवार को एक न्यूज एजेंसी को दी.

पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार देर रात सागर-नरसिंहपुर मार्ग पर गौरझामर थाना क्षेत्र के चरगुवां तिराहे पर सिलारपुर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर हुई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सिन्हा ने बताया कि चार हथियारबंद बदमाशों ने एक ट्रक को रोका और उस पर चढ़ गए.

यह भी पढ़ें: MP: सिपाही पर हमला, गोली मारकर ₹30 हजार, बाइक और मोबाइल लूटे, सड़क पर तड़पता रहा जवान

पुलिस ने शुरू की जांच

ट्रक पर चढ़ने के बाद बदमाशों ने चालक दल के सदस्यों की पिटाई की और उन्हें बंधक बना लिया. फिर मुंगवानी के पास ट्रक से सामान उतार दिया. वहीं दूसरे माल वाहन में सामान डालकर भाग गए. अधिकारी ने बताया कि ट्रक चालक दिलचन पटेल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पत्नी-बेटे संग दिखे बॉबी देओल, इवेंट में आर्यमन ने लूटी लाइमलाइट, हो गया इतना बड़ा

चालक ने बताया कि ट्रक गुरुग्राम से नागपुर अमेज़न का सामान ले जा रहा था. पुलिस अधिकारी ने यह भी पुष्टि की कि ट्रक अमेज़न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का सामान ले जा रहा था. लुटेरों की तलाश जारी है. लूटे गए सामान की कीमत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसका पता उसे भेजने वाली कंपनी लगाएगी.

---- समाप्त ----