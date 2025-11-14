scorecardresearch
 

पेंच टाइगर रिजर्व में खुशी की लहर, बाघिन जुगनी ने दिए तीन शावकों को जन्म, पर्यटकों ने बनाया वीडियो

सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघिन जुगनी ने तीन शावकों को जन्म दिया है. शाम की सफारी के दौरान पर्यटकों ने बाघिन और शावकों को देखा और उनका वीडियो बनाया. बफर एरिया में दिखाई देने के बाद उनकी सुरक्षा के लिए नाइट सफारी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है. रिजर्व प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है.

बाघिन ने दिया तीन शावकों को जन्म (Photo: Screengrab)
सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से एक खुशखबरी सामने आई है. जुगनी नाम की बाघिन ने तीन शावकों को जन्म दिया है. बुधवार शाम सफारी के दौरान कुछ पर्यटकों ने बाघिन और उसके छोटे शावकों को घूमते हुए देखा. उन्होंने इस पूरे नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो में दिख रहा है कि बाघिन एक शावक को मुंह से उठाकर आगे ले जा रही है और दो शावक उसके साथ साथ चल रहे हैं.

पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह ने बताया कि स्टाफ को भी बफर एरिया में बाघिन जुगनी अपने तीनों शावकों के साथ दिखी है. उन्होंने कहा कि बाघिन अभी अपने बच्चों को सुरक्षित जगहों पर ले जा रही है और ऐसे समय में उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों से बचाने की जरूरत होती है.

बाघिन ने तीन शावकों को जन्म दिया

इसी वजह से रिजर्व प्रशासन ने बफर एरिया में होने वाली नाइट सफारी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि रात के समय वाहनों की आवाज और रोशनी से बाघिन और उसके शावकों को परेशानी हो सकती है. इसलिए यह फैसला उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

रिजर्व के स्टाफ ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है ताकि बाघिन और शावकों पर लगातार निगरानी रखी जा सके. अधिकारियों के अनुसार शावकों का जन्म टाइगर रिजर्व के लिए एक शुभ संकेत है और यह बाघों की बढ़ती आबादी का सकारात्मक संदेश देता है.

बाघिन और शावकों पर निगरानी रखी जा रही है

पर्यटकों के लिए यह नजारा बहुत खास रहा और वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी शेयर हो रहा है. रिजर्व प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जंगली जानवरों की निजता और सुरक्षा का सम्मान करें.

