MP: नदी में बह गए मां-बेटे, महाराष्ट्र से लौट रहे थे बालाघाट, तलाशी अभियान जारी

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नदी पार करते समय एक महिला और उसका बेटा बह गए. पुलिस और प्रशासन की टीमें लापता हुए दोनों लोगों की तलाश जारी है.

लांजी के अनुविभागीय अधिकारी (SDOP) ने बताया कि बहेला थाना इलाके के अमेदा गांव निवासी कमलाबाई मरकाम और उनका बेटा गज्जू मरकाम पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के सालेकसा क्षेत्र के चिंगलूटोला गांव में अपनी बेटी की ससुराल से लौट रहे थे.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश का अमेदा गांव और महाराष्ट्र का चिंगलूटोला छोटी बाग नदी के रास्ते मुश्किल से डेढ़ किलोमीटर दूर हैं, जहां एक पुराना पुल है. उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग पुल का इस्तेमाल करते हैं, जो जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर है.

पुलिस के अनुसार, महिला और उसके बेटे ने नदी पार करने की कोशिश की, क्योंकि जल स्तर कम लग रहा था, लेकिन अचानक तेज़ बहाव में बह गए. उन्होंने बताया कि राज्य आपदा आपातकालीन प्रतिक्रिया बल (SDERF) की एक टीम लापता दोनों लोगों की तलाश कर रही है.

