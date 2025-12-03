MP विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री को आए चक्कर, 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्यवाही

मध्य प्रदेश के मंत्री ऐदल सिंह कंषाना मंगलवार को विंटर सेशन के दूसरे दिन राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अचानक बीमार पड़ गए.

स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि राज्य के कृषि मंत्री की जांच के लिए डॉक्टरों को बुलाया गया था.

कंषाना प्रश्नकाल के दौरान बीमार पड़े, जब BJP MLA नीना वर्मा ने 2019 में धार जिले में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े केस वापस लेने का मुद्दा उठाया. जब यह घटना हुई, तब मुख्यमंत्री मोहन यादव सदन में पहुंचे ही थे.

बीमार मंत्री खेल और युवा मामलों के मंत्री विश्वास सारंग के साथ सदन से बाहर निकले और अपनी कार से अस्पताल के लिए निकल गए. उनके जाने के थोड़ी देर बाद एक एंबुलेंस आ गई.

बाद में तोमर कंषाना की सेहत के बारे में पूछने के लिए भोपाल के प्राइवेट अस्पताल गए.

स्पीकर के ऑफिस से जारी दौरे के एक वीडियो में मंत्री विधानसभा अध्यक्ष तोमर को यह कहते हुए सुने जा सकते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें बहुत ज्यादा खांसी हो गई है. अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि कंसाना की सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं बताया.

