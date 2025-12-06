scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कूनो नेशनल पार्क में वीरा के शावक की मौत... 24 घंटे पहले ही खुले जंगल में छोड़े गए थे चीते

मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित कूनो नेशनल पार्क से चिंताजनक खबर सामने आई है. मादा चीता वीरा के दो शावकों में से एक की खुले जंगल में मौत हो गई है. वीरा और उसके दोनों शावकों को जंगल में 24 घंटे पहले ही रिलीज किया गया था.

Advertisement
X
कूनो नेशनल पार्क में शावक की मौत. (Photo: ITG)
कूनो नेशनल पार्क में शावक की मौत. (Photo: ITG)

मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क से चिंताजनक खबर सामने आई है. यहां मादा चीता वीरा के एक शावक की खुले जंगल में मौत हो गई. शावक का शव शुक्रवार को दोपहर बाद जंगल के इलाके में मिला, जिसके बाद पूरे वन विभाग व चीता प्रोजेक्ट टीम में हलचल मच गई.

ठीक एक दिन पहले 4 दिसंबर की दोपहर को मादा चीता वीरा और उसके दो शावकों को खुले जंगल में रिलीज किया गया था. रिलीज के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि यह दुखद घटना सामने आ गई.

कूनो नेशनल पार्क के चीता प्रोजेक्ट के फील्ड डायरेक्टर उत्तम कुमार शर्मा ने कहा है कि मृत पाया गया शावक करीब 10 महीने का था. उसे 4 दिसंबर को अपनी मां वीरा और दूसरे शावक के साथ जंगल में छोड़ा गया था. लेकिन रिलीज के बाद रात के दौरान यह शावक अपनी मां और भाई से अलग हो गया. शुक्रवार दोपहर बाद वह मृत अवस्था में मिला.

सम्बंधित ख़बरें

फरवरी में 5 चीतों को CM मोहन यादव ने जंगल में छोड़ा था.(Photo:ITG)
कूनो में बड़ा इवेंट... मुख्यमंत्री आज 3 चीतों को बाड़े से जंगल में छोड़ेंगे 
KNP में अब 24 चीते रह जाएंगे.(Photo: File ITG)
'प्रोजेक्ट चीता' के 3 साल... कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर में शिफ्ट होगी 'धीरा' 
चीता 21 फरवरी 2025 को अपनी मां और तीन भाई-बहनों के साथ जंगल में छोड़ी गई थी. (Photo: Representational)
कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता शावक की मौत, तेंदुए से हुई झड़प में गई जान 
पर्यटकों के सामने आया चीता परिवार.
कूनो में चीतों का दीदार: ज्वाला और 4 शावक बने पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र 
AI जेनरेटेड (सांकेतिक तस्वीर).
कूनो नेशनल पार्क में पांच और चीतों की वापसी, अब जंगल में कुल 12 चीते 

यह भी पढ़ें: कूनो नेशनल पार्क से निकलकर एक बार फिर रिहायशी इलाके में पहुंची चीता फैमिली, मची अफरातफरी

उन्होंने कहा कि शावक की मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल, मादा चीता वीरा और उसका दूसरा शावक साथ हैं और स्वस्थ हैं.

Advertisement

उत्तम कुमार शर्मा ने बताया कि टीम लगातार मौके पर निगरानी रख रही है. बाहर छोड़े जाने के बाद शावकों के लिए यह शुरुआती अवधि बेहद संवेदनशील होती है. वन्यजीव विशेषज्ञों और मेडिकेशन टीम को सतर्क किया गया है.

इस मौत के बाद कूनो नेशनल पार्क में अब कुल 28 चीते बचे हैं. इनमें 8 वयस्क (5 मादा और 3 नर) और 20 भारत में जन्मे चीते शामिल हैं. पार्क प्रबंधन का दावा है कि बाकी सभी चीते स्वस्थ हैं और उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है. फिलहाल प्रबंधन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि शावक की मौत किस वजह से हुई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement