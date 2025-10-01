scorecardresearch
 

इंदौर: पाकिस्तानी झंडे वाले गुब्बारे... उर्दू में लिखा था- जश्न-ए-आजादी, दो राज्यों की पुलिस जांच में जुटी

राजस्थान के उन्हेल कस्बे में बिस्किट पैकेट्स के साथ पाकिस्तान झंडे वाले गुब्बारे मिलने का मामला अब इंदौर पहुंच गया है. जांच में इंदौर के व्यापारी नीरज और धीरज सिंघल के नाम सामने आए. राजस्थान और रतलाम पुलिस ने इंदौर पहुंचकर दोनों से पूछताछ की. मामला साजिश या लापरवाही, इसकी जांच की जा रही है.

बिस्किट के साथ पाकिस्तानी झंडे वाला गुब्बारा (Photo: Dharmendra Kumar Sharma/ITG)
राजस्थान के उन्हेल कस्बे में हाल ही में बिस्किट के पैकेट्स के साथ पाकिस्तान झंडे वाले गुब्बारे मिलने का मामला अब इंदौर तक पहुंच गया है. इन गुब्बारों पर पाकिस्तानी झंडा और 14 अगस्त जश्ने आजादी लिखा हुआ था. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर सनसनी फैला दी है और पुलिस जांच अब इंदौर के व्यापारियों तक पहुंच गई है.

जांच में सामने आया है कि इंदौर के दो व्यापारी नीरज सिंघल और धीरज सिंघल इस सप्लाई से जुड़े हो सकते हैं. पुलिस का कहना है कि यह माल इंदौर की महारानी रोड स्थित बसंत एजेंसी बैलून मार्ट से भेजा गया था. मंगलवार को राजस्थान पुलिस की टीम रतलाम पुलिस के साथ इंदौर पहुंची और सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में दोनों व्यापारियों से पूछताछ की.

गुब्बारों पर बना पाकिस्तानी झंडा

व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने दिल्ली सहित तीन स्थानों से यह गुब्बारे मंगवाए थे. पैकिंग के दौरान गुब्बारे कब और किसके द्वारा बिस्किट पैकेट्स में लगाए गए, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. सिंघल बंधुओं ने पुलिस जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

थाना प्रभारी रविन्द्र पाराशर ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है. यह स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि मामला किसी साजिश का हिस्सा है या सिर्फ लापरवाही है. फिलहाल, पुलिस सभी तथ्यों की पुष्टि के बाद ही अगली कार्रवाई करेगी. इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और जांच टीमें लगातार व्यापारियों और सप्लाई चेन से जुड़े लोगों से जानकारी जुटा रही हैं.
 

