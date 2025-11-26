ब्राह्मण लड़कियों पर बयान देकर बुरे फंसे आईएएस संतोष वर्मा, मध्य प्रदेश सरकार ने भेजा कारण बताओ नोटिस

मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ब्राह्मण लड़कियों को लेकर दिए बयान को लेकर विवाद में फंस गए हैं. राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

नोटिस में कहा गया है कि वर्मा के बयान से सामाजिक समरसता को ठेस पहुंची और आपसी वैमनस्यता बढ़ी. यह बयान अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम का उल्लंघन माना गया है.

7 दिन में जवाब देने का आदेश

आईएएस वर्मा को नोटिस में 7 दिनों के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है. सरकार ने स्पष्ट किया कि उचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है. यह मामला सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जा रहा है और अधिकारी का जवाब आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.

