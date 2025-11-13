ट्रेन में बम की अफवाह से मचा हड़कंप, बाथरूम में लिखा मिला- 'पाकिस्तान जिंदाबाद' और 'ISIS'

दिल्ली में बम धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. इस बीच नर्मदापुरम जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बम की अफवाह से एक ट्रेन में हड़कंप मच गया. महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच के टॉयलेट में आपत्तिजनक शब्द 'पाकिस्तान जिंदाबाद', 'बम धमाका' और 'ISIS' लिखे मिले. यह जानकारी सामने आते ही रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. इसके बाद स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और जांच तेज कर दी गई है.

और पढ़ें

इटारसी जंक्शन पर मचा हड़कंप

मामला बुधवार का है. जैसे ही ट्रेन इटारसी जंक्शन पहुंची, आरपीएफ, जीआरपी, सिटी पुलिस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड मौके पर पहुंच गए. ट्रेन को रोककर बोगियों की बारीकी से तलाशी ली गई. इस दौरान एसी कोच बी-1 में एक लाल रंग का लावारिस सूटकेस मिला.

जांच के दौरान सूटकेस को सुरक्षित रूप से खोला गया, जिसमें सिर्फ कपड़े और भगवत गीता मिली. जांच में साफ हुआ कि यह किसी यात्री का छूटा हुआ बैग था. यात्री से संपर्क हो गया है और वह अपना सामान लेने इटारसी पहुंच रहे हैं.

लोगों में खौफ पैदा करने का उद्देश्य



जीआरपी चौकी प्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि ट्रेन के बाथरूम में लिखे गए शब्द अफवाह फैलाने और डर पैदा करने के उद्देश्य से लिखे गए प्रतीत होते हैं. पूरी जांच के बाद ट्रेन को दोपहर 12 बजकर 58 मिनट पर आठ मिनट की देरी से पिपरिया और वाराणसी के लिए रवाना किया गया.

Advertisement

फिलहाल पूरे जिले में रेलवे स्टेशन और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है. अभी तक किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां और रेलवे प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. देशभर में सुरक्षा जांच और सख्त कर दी गई है.

---- समाप्त ----