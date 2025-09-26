scorecardresearch
 

Feedback

BJP विधायक राजेंद्र मेश्राम पर 'जातिगत टिप्पणी' करना पड़ा भारी, कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा SC-ST एक्ट में गिरफ्तार

MP कांग्रेस ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध का नाम देते हुए विरोध जताया. पार्टी का दावा है कि एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी को जानबूझकर जातिगत रंग देकर दबाव बनाने की कोशिश की गई है.

Advertisement
X
BJP विधायक राजेंद्र मेश्राम.(Photo:FB/Rajendra Meshram )
BJP विधायक राजेंद्र मेश्राम.(Photo:FB/Rajendra Meshram )

MP News: सिंगरौली में बीजेपी विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ अपमानजनक और जाति-आधारित टिप्पणी करने के आरोप में एक कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया है.  

देवसर सीट से विधायक राजेंद्र मेश्राम ने 21 सितंबर को बैढन पुलिस स्टेशन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव भास्कर मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. मिश्रा पर आरोप लगाया गया था कि मिश्रा ने ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की है जिससे सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंच सकता है.

नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) पुन्नू सिंह परस्ते ने कहा, "मिश्रा के खिलाफ SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मिश्रा के खिलाफ पहले से ही 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं. उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है."

सम्बंधित ख़बरें

india today conclave mumbai 2025 cm devendra fadnavis
यूपी में जातिगत रैलियों को सरकार ने किया बैन, फडणवीस बोले- मैं सहमत नहीं, मेरी राय अलग... 
RSS के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली में हुआ तीन दिन का आख्यान
भाषा विवाद, जातिगत आरक्षण और PM-CM को हटाने वाला बिल... भागवत के संबोधन की बड़ी बातें 
Ram Mandir diamond jewellery
बिहार चुनाव और जातिगत चुनौती के बीच BJP के कितने काम आएगा रामलला मंदिर का ये समारोह? 
शादी के 2 साल बाद पति ने की पत्नी की हत्या. (Photo:AI Generated)
'किससे बात कर रही हो?' जवाब न मिला तो पत्नी को बच्चे के सामने मार डाला  
गोल्ड ब्लॉक के लिए आरक्षित भूमि.(Photo:Screengrab)
MP में गोल्ड माइंस... 5 साल में 18 हजार टन सोना निकालने का हुआ एग्रीमेंट  

कांग्रेस नेता मिश्रा की कथित टिप्पणी वाला एक वीडियो 12 सितंबर को वायरल हुआ था, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे.

BJP नेताओं ने पुलिस की सराहना की और कहा कि किसी को भी जाति-आधारित गाली देने का अधिकार नहीं है, वहीं विपक्षी कांग्रेस ने यह कहते हुए विरोध किया कि दबाव बनाने के लिए जानबूझकर एक राजनीतिक टिप्पणी को जाति से जोड़ा गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement