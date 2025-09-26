BJP विधायक राजेंद्र मेश्राम पर 'जातिगत टिप्पणी' करना पड़ा भारी, कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा SC-ST एक्ट में गिरफ्तार

MP News: सिंगरौली में बीजेपी विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ अपमानजनक और जाति-आधारित टिप्पणी करने के आरोप में एक कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया गया है.

देवसर सीट से विधायक राजेंद्र मेश्राम ने 21 सितंबर को बैढन पुलिस स्टेशन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव भास्कर मिश्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. मिश्रा पर आरोप लगाया गया था कि मिश्रा ने ऐसी अपमानजनक टिप्पणी की है जिससे सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंच सकता है.

नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) पुन्नू सिंह परस्ते ने कहा, "मिश्रा के खिलाफ SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया गया है. मिश्रा के खिलाफ पहले से ही 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं. उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है."

कांग्रेस नेता मिश्रा की कथित टिप्पणी वाला एक वीडियो 12 सितंबर को वायरल हुआ था, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए थे.

BJP नेताओं ने पुलिस की सराहना की और कहा कि किसी को भी जाति-आधारित गाली देने का अधिकार नहीं है, वहीं विपक्षी कांग्रेस ने यह कहते हुए विरोध किया कि दबाव बनाने के लिए जानबूझकर एक राजनीतिक टिप्पणी को जाति से जोड़ा गया था.

---- समाप्त ----