MP 'जहरीली सिरप' मामला... Coldrif के मालिक गोविंदन को अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा

Cough syrup deaths: तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन गोविंदन को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद पूछताछ के लिए कांचीपुरम ले जाया गया था. अब छिंदवाड़ा की अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

न्यायिक हिरासत में रंगनाथन गोविंदन.(Photo:PTI)
न्यायिक हिरासत में रंगनाथन गोविंदन.(Photo:PTI)

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में जहरीली कफ सिरप 'कोल्ड्रिफ' पीने से 20 से अधिक बच्चों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी और तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदन को एक स्थानीय अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

एमपी पुलिस का एक विशेष जांच दल (SIT) गोविंदन को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद पूछताछ के लिए तमिलनाडु के कांचीपुरम ले गया था. हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद  एसआईटी प्रमुख जितेंद्र सिंह जाट ने गोविंदन को परासिया कस्बे में एडिशनल सेशन जज गौतम गुर्जर के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

अधिकारियों के अनुसार, 'कोल्ड्रिफ' सिरप में जहरीला तत्व पाया गया था, जिसे पीने के बाद छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों के कम से कम 24 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई थी. 

सम्बंधित ख़बरें

कफ सिरप मामले में मध्य प्रदेश पुलिस का बड़ा खुलासा
जानलेवा कफ सिरप मामले में खुलासा, डॉक्टर को Coldrif दवा लिखने के लिए मिलता था कमीशन 
श्रीसन फार्मा के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी.(Photo:PTI)
कोल्ड्रिफ बनाने वाली श्रीसन फार्मा का लाइसेंस रद्द, कंपनी के ठिकानों पर ED की रेड 
Coldrif से MP में 20 बच्चे मर चुके.(File Photo:ITG)
Coldrif सिरप ओडिशा-पुडुचेरी भी हुई सप्लाई, बड़ा खुलासा 
उज्जैन महाकाल मंदिर में श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत.
महाकाल मंदिर में भस्म आरती की चल रही थी तैयारी, भक्त की हार्ट अटैक से मौत 
CM मोहन यादव ने उत्तराखंड CM धामी से की बात.(File Photo)
ऋषिकेश में MP का इंजीनियर लापता, मोहन यादव ने उत्तराखंड के CM से की बात 

गोविंदन से पहले इस मामले में चार अन्य आरोपी भी न्यायिक हिरासत में हैं. इनमें एक छिंदवाड़ा के डॉ प्रवीण सोनी, जिन्होंने जहरीला सिरप लिखने का काम किया. दूसरे डॉ. सोनी के भतीजे राजेश सोनी, जो दवाओं के थोक विक्रेता हैं और तीसरे डॉ सोनी की पत्नी के मेडिकल स्टोर के फार्मासिस्ट सौरभ जैन. 

SIT प्रमुख ने बताया कि कंपनी की फैक्ट्री को सील कर दिया गया है. इस मामले में पहले राज्य सरकार ने दो औषधि निरीक्षकों और एफडीए (FDA) के एक डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया था, साथ ही राज्य के ड्रग कंट्रोलर का तबादला भी कर दिया था.

