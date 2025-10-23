scorecardresearch
 

'आप सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते...', शिकायत सुन भड़के CMO, सड़क का कचरा उठवाकर BJP नेता के घर में फिंकवाया

MP के छतरपुर जिले के हरपालपुर नगर परिषद के सीएमओ शैलेंद्र सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने सफाई कर्मचारी से BJP नेता महेश राय के घर के अंदर कचरा डलवाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

हरपालपुर नगर परिषद CMO ने BJP नेता के घर डलवाया कचरा.(Photo:Screengrab)
हरपालपुर नगर परिषद CMO ने BJP नेता के घर डलवाया कचरा.(Photo:Screengrab)

MP News: छतरपुर जिले के हरपालपुर नगर परिषद में नगर परिषद सीएमओ और एक स्थानीय बीजेपी नेता के बीच सफाई व्यवस्था को लेकर हुआ विवाद गंभीर रूप ले चुका है. नगर परिषद के सीएमओ शैलेंद्र सिंह चौहान अपने कर्मचारियों की मदद से सड़क का कचरा उठवाकर बीजेपी नेता महेश राय के घर के अंदर डलवा दिया. इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. 

यह घटना 16 अक्टूबर की दोपहर करीब 4 बजे पुरानी कोतवाली के सामने वार्ड क्रमांक 10 में हुई. दरअसल, बीजेपी नेता महेश राय ने सीएमओ शैलेंद्र सिंह चौहान को नगर भ्रमण के दौरान अपने घर के बाहर सड़क पर पड़े कचरे को लेकर सफाई व्यवस्था पर ध्यान न देने की बात कही.

इस पर सीएमओ शैलेंद्र सिंह चौहान भड़क उठे और बलपूर्वक अपने कर्मचारियों से सड़क का कचरा भरवा कर महेश राय के घर के अंदर डलवा दिया. जब कर्मचारी कचरा भरकर घर के अंदर डाल रहे थे, तो भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने यह पूरी घटना अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर ली और वीडियो वायरल हो गया.

वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता महेश राय ने 22 अक्टूबर को पुलिस थाने में सीएमओ शैलेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया.

आवेदन में महेश राय ने आरोप लगाया कि सीएमओ का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता के तहत आता है, इसलिए उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाए. इस मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, और सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है.

