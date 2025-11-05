'या तो मेरे साथ रहो...', शादीशुदा सहेली को 'दिल' दे बैठी लड़की, पति को छोड़ने का बनाया दवाब, इनकार करने पर पिला दिया जहर

छिंदवाड़ा में एक आत्महत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए दिल दहला देने वाला खुलासा किया है. 19 अक्टूबर की शाम लता मंडावर की मौत को शुरू में आत्महत्या माना गया था, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि इसके पीछे उसकी सहेली मयूरी श्रीवास्तव का जुनूनी प्रेम था.

छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में हुई एक आत्महत्या ने सबको हैरान कर दिया. जिस सहेली साथ आना-जाना साथ उठना-बैठना करती थी, वही उसकी मौत की वजह बन गई. अंबाड़ा पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाते हुए दिल दहला देने वाला खुलासा किया है.

अंबाड़ा थाना इलाके में बीते 19 अक्टूबर की शाम लता मंडावर की मौत हो गई थी. पुलिस को पहली नजर में यह आत्महत्या लगी, मगर जब अंबाड़ा पुलिस ने घटना की तह तक जाकर जांच की, तो सच्चाई ने सभी के होश उड़ा दिए. जांच में सामने आया कि लता मंडावर और उसकी सहेली मयूरी श्रीवास्तव के बीच गहरे 'प्रेम संबंध' थे.

मयूरी, लता को उसके पति और बच्चों को छोड़ने का दवाब बनाती थी, जब लता ने समाज और परिवार के डर से उसके साथ रहने और अपने पति बच्चों को छोड़ने से इनकार किया तो मयूरी का प्यार जुनून में बदल गया. वह बार-बार लता पर दबाव डालती रही थी- "या तो मेरे साथ रहो, या हम दोनों मर जाते हैं."

दोनों के बीच कहासुनी हुई और उसी दौरान मयूरी ने पास रखे जहरीले पदार्थ को लता को दे दिया, जिसके सेवन से लता की मौत हो गई. अंबाड़ा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी मयूरी श्रीवास्तव के खिलाफ को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

अंबाडा पुलिस चौकी प्रभारी संजय सोनवानी का कहना है कि आरोपी मयूरी ने लता को परिवार छोड़ने के लिए परेशान किया और उकसाने के कारण आत्महत्या करना पाया गया है और अभी मामले की जांच जारी है.

