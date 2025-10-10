scorecardresearch
 

Feedback

MP से राहत की खबर... जहरीली खांसी की सिरप पीने वाले 200 बच्चे सुरक्षित, डॉ. सोनी ने लिखी थी दवाई

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से राहत की खबर है कि जहरीली कोल्ड्रिफ खांसी की दवा लेने वाले 200 से अधिक बच्चे सुरक्षित पाए गए हैं. इससे पहले इस दवा के सेवन से 22 बच्चों की मौत हो चुकी थी. मामले में परासिया के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया है.

Advertisement
X
जहरीली खांसी सिरप पीने वाले 200 बच्चों की स्थिति सुरक्षित (Photo: ITG)
जहरीली खांसी सिरप पीने वाले 200 बच्चों की स्थिति सुरक्षित (Photo: ITG)

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से राहत भरी खबर सामने आई है. यहां कोल्ड्रिफ नाम की खांसी की दवा लेने वाले 200 से ज्यादा बच्चों की तलाश की गई, जो कि सुरक्षित पाए गए. इस जहरीली सिरप पीने की वजह से 22 बच्चों की मौत हो चुकी है. इन बच्चों को दवा लेने के बाद किडनी में संक्रमण हो गया था. इस घटना के बाद यह दवा को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है.

इस मामले में डॉ. प्रवीण सोनी नाम के एक बाल रोग विशेषज्ञ को गिरफ्तार किया जा चुका है. यह डॉक्टर छिंदवाड़ा के परासिया इलाके में सरकारी अस्पताल में काम करता था और साथ ही निजी प्रैक्टिस भी करता था. उसने ही बच्चों को ये दवाई लिखी थी. 

17 अगस्त से डॉ. प्रवीण ने जितनी भी बच्चों को दवाइयां लिखीं थी, सरकारी अधिकारियों ने उन सभी बच्चों की ट्रैकिंग की. जांच में पता चला कि डॉक्टर ने 5,200 मरीजों का इलाज किया था, जिसमें अधिकांश बच्चे थे. 

सम्बंधित ख़बरें

रिटायर्ड इंजीनियर के यहां मिली करोड़ों की संपत्ति. (Photo: ITG)
33 लाख कैश, ढाई किलो सोना... रिटायर इंजीनियर के यहां क्या-क्या मिला 
रेड के दौरान मिली 17 टन शहद
MP: रिटायर्ड PWD इंजीनियर के ठिकानों पर छापा, कैश सहित करोड़ों की संपत्ति जब्त 
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड्रिफ कफ सिरप से कई बच्चों की मौत हो चुकी है.
मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद बंगाल में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप बैन 
CM मोहन यादव के न पहुंचने पर भड़के संत 
madhya pradesh 7500 constable recruitment
10वीं पास के लिए निकली 7500 कांस्टेबल पोस्ट... इंजीनियर, PHD होल्डर दावेदार 

176 पन्नों के रिकॉर्ड से पचा चला कि 200 बच्चों को कोल्ड्रिफ नाम की खांसी की दवा दी गई थी. अधिकारियों ने फिर बच्चों के परिजनों को फ़ोन कॉल करके जानकारी ली. राहत की ख़बर रही कि सभी बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित हैं. 

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के बाद बंगाल में 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप बैन, बिक्री रोकने का निर्देश

Advertisement

अब क्या हो रहा है?

अधिकारी खांसी की बची हुई दवाइयों के बोतलों को जब्त कर रहे हैं. आशा वर्कर घर-घर जाकर बचे हुए सिरप की बोतलों को इकट्ठा कर रहे हैं. क़रीब 200 से ज्यादा लोगों की टीम इस काम में लगी हुई है.

क्या है पूरा मामला?

अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड्रिफ नाम की खांसी की दवा के इस्तेमाल से कम से कम 22 बच्चों की मृत्यु हो गई. जांच में यह सामने आया कि इन मौतों का कारण किडनी फेल्योर था, जो कोल्ड्रिफ सिरप में मौजूद एक जहरीले रसायन डायएथिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल से हुआ. डायएथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल औद्योगिक उपकरणों जैसे ब्रेक फ्लुइड और एंटीफ्रीज में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसे दवाओं में इस्तेमाल करना अत्यंत ख़तरनाक और गैरकानूनी है.

इस मामले ने पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ा दी है. मध्य प्रदेश के अलावा केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने भी कोल्ड्रिफ सिरप के प्रयोग और बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. इस गंभीर समस्या को देखते हुए, राज्य सरकारें मृत बच्चों के परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा कर चुकी हैं और प्रभावित बच्चों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही हैं.

Advertisement

पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए दवा निर्माता कंपनी, श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के खिलाफ हत्या के मामलों में जांच शुरू कर दी है. कंपनी के मालिक को गिरफ्तार भी किया गया है. जांच जारी है और सरकार की ओर से दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करवा चौथ बॉलीवुड मूवी
    करवा चौथ राशिफल
    करवा चौथ मूनराइज टाइम
    करवा चौथ सरगी टाइम
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Advertisement