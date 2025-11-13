scorecardresearch
 

Feedback

कंबल ओढ़ाते ही बीमारी ठीक करने का दावा... छिंदवाड़ा में लगा बाबा का शिविर, मरीज के परिजनों ने कही ये बात

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 'कंबल वाले बाबा' का दरबार चर्चा में है. बाबा गणेश यादव नाम के व्यक्ति का दावा है कि वह अपने काले कंबल से हर बीमारी का इलाज कर देते हैं. बाबा के इस 'चमत्कार' को देखने और आशीर्वाद लेने सैकड़ों मरीजों की भीड़ उनके शिविर में पहुंची. कोई लकवे का मरीज था, तो कोई लंबे समय से बीमार- सभी इस उम्मीद में बाबा के पास पहुंचे थे कि उनके ऊपर काला कंबल ओढ़ाने से वो ठीक हो जाएंगे.

Advertisement
X
कंबल वाले बाबा का छिंदवाड़ा में लगा शिविर. (Photo: ITG)
कंबल वाले बाबा का छिंदवाड़ा में लगा शिविर. (Photo: ITG)

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इन दिनों 'कंबल वाले बाबा' का शिविर चर्चा में है. बाबा गणेश यादव का दावा है कि वे अपने 'चमत्कारी काले कंबल' से हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं. उनका कहना है कि उन्हें यह कंबल चार साल की उम्र में माता काली के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुआ था. वे किसी भी व्यक्ति पर यह कंबल उढ़ा देते हैं और देवी की कृपा से रोग समाप्त हो जाता है.

बाबा का यह शिविर छिंदवाड़ा के हर्रई में स्थित सूर्या लॉन में लगा, जहां लोग रोजाना इलाज के लिए पहुंचे थे. इनमें लकवा, गठिया और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज शामिल हैं. बाबा का दावा है कि वे अब तक हजारों मरीजों को ठीक कर चुके हैं और देश के विभिन्न जिलों में पांच दिन के शिविर लगाते हैं, वह भी पूरी तरह निशुल्क.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

चुटकी बजाकर भूत भगाने का करता था दावा. (Photo Screengrab)
चुटकी बजाकर भूत उतारने वाला बाबा को ढूंढ़ रही पुलिस, Video 
करौली बाबा के आश्रम क्यों जा रहे 3 हजार लोग? 
kanpur Karoli Baba
धीरेंद्र शास्त्री के बाद अब करौली बाबा, करते हैं ये बड़े दावे 
करौली शंकर बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया
विवादों में आने के बाद कानपुर वाले करौली बाबा का नया दांव, जानिए आश्रम में क्यों बंद है हवन 
कानपुर के करौली बाबा संतोष सिंह भदौरिया (फाइल- फोटो)
'डॉक्टर को देते हैं तो यहां भी...', करौली बाबा ने ₹1 लाख बढ़ाई हवन की फीस 

बाबा बोले- चार साल की उम्र में हमें मिला था ये कंबल

जब कंबल वाले बाबा गणेश यादव से बात की तो उन्होंने कंबल से सभी बीमारियों का इलाज करने का दावा किया. उनका कहना है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई डॉक्टर नहीं हूं. सभी बीमारियों का इलाज कंबल के जरिए होता है. मैं मरीज को कंबल उढ़ाता हूं और माता जी उसे ठीक कर देती हैं. मैं 4 साल का था, तभी मुझे कंबल मिला. मुझे कुछ नहीं पता कि बाबा कैसे बना. तब से मैं ये कर रहा हूं.

Advertisement

chhindwara kambal vaale baaba camp crowd claims cure diseases

बाबा ने कहा कि अभी कम से कम 50 साल होने को आए, मेरी उम्र 55 साल है. माता जी का आशीर्वाद है. मेरे पास कोई मंत्र नहीं है. आपके जैसा ही आदमी हूं. मैं गुजरात का रहने वाला हूं. मैं जिलों में 5 दिन शिविर लगाता हूं. लकवा वाले मरीज मेरे पास ज्यादा आते हैं. जो कमजोर आदमी रहता है, उसको अश्वगंधा देता हूं. लकवा वाले डॉक्टर ने भी हजारों लाखों लेकर जिसे वापस किया, वो भी मेरे पास आते हैं. शिविर पूरी तरह निशुल्क रहता है.

यह भी पढ़ें: Kanpur: सड़कों पर लेटकर करौली बाबा के आश्रम जा रहे 3 हजार लोग, बोले- इससे आएगी खुशहाली

शिविर में इलाज कराने पहुंचे मरीजों ने क्या बताया?

लकवा से पीड़ित रोहित यादव इलाज कराने छिंदवाड़ा के गोरेघाट से पहुंचे थे. रोहित ने कहा कि बाबा ने कंबल ओढ़ाया है, अब देखते हैं क्या होता है. रोहित से जब पूछा गया कि क्या इससे पहले डॉक्टर के पास इलाज कराने पहुंचे तो उन्होंने इनकार किया. वहीं अर्चना गोले नाम की महिला अपने बच्चे के इलाज के लिए पहुंची थीं.

chhindwara kambal vaale baaba camp crowd claims cure diseases

अर्चना ने भी कहा कि बाबा ने कंबल ओढ़ाया है और कहा है कि एक बार ही कंबल ओढ़ाने से ठीक हो जाएगा. एक अन्य महिला भी अपने बेटे को लेकर शिविर में पहुंची थीं, उन्होंने कहा कि बेटे को बाबा ने कंबल ओढ़ाया है, अब देखते हैं घर जाकर कि क्या होता है, अभी कुछ भी नहीं लग रहा है. सुबह 9 बजे से आए थे, काफी समय हो गया, बहुत परेशानी हुई. हमें कुछ समझ नहीं आया.

Advertisement

जांच करने पहुंची प्रशासन की टीम

शिविर के बारे में जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. नरेश गोन्नाडे ने बताया कि बाबा ने शिविर के लिए प्रशासन से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली थी. इसलिए शुरुआत में शिविर रोक दिया गया.

बाबा के पास से अश्वगंधा चूर्ण और एक तेल की बोतल जब्त कर जांच के लिए भेजी गई. डॉ. गोन्नाडे ने स्पष्ट कहा कि बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति इलाज या वैद्यकीय शिविर नहीं चला सकता. जांच और अनुमति प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने बाबा को अस्थायी रूप से शिविर लगाने की अनुमति दी. इसके बाद बाबा ने दोबारा मरीजों को 'कंबल ओढ़ाकर इलाज' करना शुरू किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement