भोपाल: बीफ खिलाकर पांच वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए किया मजबूर... गर्लफ्रेंड के परिवार पर धर्म परिवर्तन का आरोप

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार को जबरन धर्म परिवर्तन का एक गंभीर मामला सामने आया है. शुभम गोस्वामी नाम के युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी गर्लफ्रेंड के परिवार ने उसे बीफ खिलाकर और पांच वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए मजबूर करके इस्लाम में बदलने का दबाव डाला. युवक के अनुसार, यह सब तब शुरू हुआ जब परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चला.

और पढ़ें

2022 में हुई मुलाकात, 2023 में बदला नाम

सूत्रों के मुताबिक, शुभम की मुलाकात युवती से 2022 में हुई थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. लेकिन जब लड़की के परिवार को रिश्ते की जानकारी मिली, तो वे शुभम पर धर्म बदलने का दबाव डालने लगे. आरोप है कि 2023 में परिवार ने उनका नाम बदलकर 'अमन खान' कर दिया और उन्हें सामूहिक नमाज़ों में शामिल होने के लिए मजबूर किया. युवक ने यह भी आरोप लगाया कि परिवार ने उसे जबरन बीफ खिलाया और हर दिन पांच वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए कहा.

झूठे केस में जेल, फिर लगाया आरोप

शुभम ने आगे बताया कि लड़की के परिवार ने उसके खिलाफ एक झूठा छेड़छाड़ का मामला दर्ज करा दिया, जिसके कारण उसे पांच महीने जेल में रहना पड़ा. जेल से बाहर आने के बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन शुरुआती कार्रवाई से असंतुष्ट होकर उसने अपनी बात मंत्री विश्वास सारंग तक पहुंचाई.

Advertisement

मंत्री ने दिया निर्देश, तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

घटना की जानकारी मिलने पर मंत्री विश्वास सारंग ने तुरंत संबंधित अधिकारी से बात की और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस ने लड़की के परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली.

मूल धर्म में वापसी की इच्छा

सारंग ने बताया कि शुभम ने अपनी मूल धर्म में वापसी की इच्छा जताई है. मंत्री ने कहा कि यदि युवक चाहता है, तो उसे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित विधियों के अनुसार वापस उसके मूल धर्म में लाया जाएगा. यह मामला भोपाल में धर्म परिवर्तन से जुड़े विवादों को लेकर एक बार फिर चर्चा में है.

---- समाप्त ----