MP: जिस वन विभाग के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसी के दफ्तर से चंदन का पेड़ काट ले गए चोर

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जिस वन विभाग पर जंगल और पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसी विभाग के दफ्तर से चंदन का पेड़ काटकर चोर फरार हो गए. घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

दरअसल, यह मामला भोपाल के 74 बंगला इलाके का है, जहां मुख्य वन संरक्षक (CCF) कार्यालय स्थित है. देर रात किसी अज्ञात चोर ने आरी से तीन चंदन के पेड़ काट डाले. इनमें से वह एक पेड़ लेकर भागने में सफल रहा, जबकि बाकी दो पेड़ कटे हुए हालत में वहीं छोड़ दिए. विभाग ने घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है.

अति सुरक्षित और पॉश इलाका

वन विभाग का कार्यालय शहर के सबसे पॉश और सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में है. यहां कई मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, नेता प्रतिपक्ष, वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बंगले मौजूद हैं. जिस जगह चोरी हुई, उसके ठीक पास ही पशुपालन मंत्री लखन पटेल का निवास है, जहां चौबीसों घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इतने हाई-प्रोफाइल और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में चंदन का पेड़ काटकर ले जाना पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि चोर किस रास्ते से आए और किस तरह पेड़ काटकर बिना किसी की नजर में आए निकल गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

