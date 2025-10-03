3 महीने के इंतजार के बाद होंगे बाघों के दीदार... खुल गया MP का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पहले दिन पहुंचे 337 सैलानी

मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (BTR) के तीनों जोन आज से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं. तीन महीने के लंबे मानसून बंद के बाद सैलानी अब बाघों के दीदार का आनंद ले सकेंगे.

विगत वर्षों की तरह इस बार भी 30 जुलाई से मानसून सीजन में रिजर्व के गेट बंद कर दिए गए थे, जो आज से फिर से खोल दिए गए. अब पर्यटक कोर और बफर जोन में जाकर सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे. गेट खोलने से पूर्व रिजर्व प्रशासन ने पूजा-अर्चना की और सैलानियों की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई.

तीनों कोर जोन मगधी, ताला और खितौली से करीब 68 जिप्सियों का प्रवेश हुआ, जिसमें कुल 337 पर्यटक सवार थे. इनमें 3 विदेशी और 334 भारतीय पर्यटक शामिल थे. शुक्रवार सुबह से ही जोनों में पर्यटकों में विशेष उत्साह देखने को मिला. तीन महीने के इंतजार के बाद अब उन्हें वन्यजीवों के साथ-साथ बाघों का दीदार हो सकेगा.

बीटीआर पर्यटन प्रभारी राहुल तिराल ने बताया कि पर्यटकों खासकर महिलाओं में इस मौके पर खासा उत्साह है.

(रिपोर्ट: दिनेश भट्ट)

