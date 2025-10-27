scorecardresearch
 

MP में जज को धमकी, बंगले में तोड़फोड़... जमानत न देने पर आरोपियों की गुंडागर्दी, कुख्यात 'जगुआर' गिरफ्तार

जज अमनदीप सिंह छाबड़ा ने करीब 5-6 महीने पहले एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसी का बदला लेने की नीयत से आरोपियों ने हमला कर दिया.

जज के आवास पर पथराव करने वाले गिरफ्तार.(Photo: Representational)
MP News: अनूपपुर जिले में एक मजिस्ट्रेट को जान से मारने की धमकी देने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उनके आवास पर पथराव करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया. यह हमला बदला लेने की नीयत से किया गया था, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने पहले एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

जिला मुख्यालय से 35 किमी दूर भालूमाड़ा थाना इलाके का यह मामला है. कोटमा अदालत के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और सिविल जज अमनदीप सिंह छाबड़ा की दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, शनिवार रात लगभग 12:30 बजे कुछ लोगों के एक ग्रुप ने घर के दरवाजे पर लगे लैंप और लोहे के उपकरणों सहित संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और फिर आंगन में पथराव किया.

जिले के पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, "यह बदला लेने के लिए किया गया हमला था. मजिस्ट्रेट ने 5-6 महीने पहले एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी."

कोतमा थाने के प्रभारी संजय खलको ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भालूमुड़ा निवासी प्रियांशु सिंह उर्फ ​​जगुआर (25), देवेंद्र केवट (23) और मणिकेश सिंह (19) के रूप में की है. घटना के समय तीनों नशे में थे.

खलको ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि आरोपियों ने देर रात जज के सरकारी आवास के बाहर उन पर पथराव किया और गाली-गलौज की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई. हमने अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की और तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. मुख्य आरोपी प्रियांशु सिंह एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं. अब तीनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की तमाम धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है. 

