अब ऑफिस ही बना डेटिंग जोन! भारत की चौंकाने वाली रैंकिंग, अमेरिका-यूके को छोड़ा पीछे

प्यार अब सिर्फ फिल्मों या डेटिंग ऐप्स तक सीमित नहीं रहा है. अब तो ऑफिस में भी दिल की कहानियां लिखी जा रही हैं. एक हालिया इंटरनेशनल स्टडी के नतीजे बताते हैं कि ऑफिस रोमांस के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है. यानी अब प्यार सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि मीटिंग रूम, कॉफी मशीन और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के बीच भी तैर रहा है. असल में, हम अपना ज्यादातर वक्त ऑफिस में बिताते हैं.

ऐसे में किसी के साथ रोज बातें करना, हंसना या किसी प्रोजेक्ट पर देर तक साथ काम करना कई बार दिल के तार छेड़ देता है.



कभी चाय ब्रेक पर एक मुस्कुराना, तो कभी किसी मीटिंग के बाद छोटी-सी बातचीत ऐसे ही छोटे पलों में बड़ी मोहब्बतें जन्म ले रही हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस लिस्ट में भारत की पोजिशन चौंकाने वाली है. जहां इस रैंकिंग में मैक्सिको नंबर वन पर है, वहीं भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए सीधा दूसरे नंबर पर पहुंच गया है. ऐसे में अब कहा जा सकता है ऑफिस अब सिर्फ काम की जगह नहीं, बल्कि नया ‘डेटिंग जोन’ बन गया है, जहां दिल और डेडलाइन दोनों साथ-साथ चल रहे हैं.



मैक्सिको के बाद दूसरे नंबर पर भारत

एशले मैडिसन और YouGov द्वारा किए गए एक ग्लोबल सर्वे के मुताबिक, भारत मैक्सिको के बाद दूसरे स्थान पर है उन देशों की लिस्ट में, जहां लोगों ने माना कि उन्होंने किसी कलीग/सहकर्मी को डेट किया है या कर रहे हैं.

इस स्टडी में 11 देशों को शामिल किया गया था, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, भारत, इटली, मैक्सिको, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूके और अमेरिका शामिल थे. इन देशों के करीब 13,500 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया. जहां 43% मैक्सिको में रहने वाले लोग ऑफिस रोमांस की बात मानते हैं, वहीं 40% भारतीयों ने भी कहा कि उन्होंने कभी न कभी किसी सहकर्मी के साथ रिश्ता बनाया है.



ये आंकड़ा अमेरिका, यूके और कनाडा जैसे देशों से कहीं ज्यादा है. इन देशों में ये संख्या सिर्फ 30% के आसपास है.

पुरुष ज्यादा करते हैं ऑफिस में रोमांस

सर्वे में ये भी सामने आया कि पुरुषों के किसी सहकर्मी को डेट करने की संभावना ज्यादा होती है. लगभग 51% पुरुषों ने कहा कि उन्होंने ऐसा किया है, जबकि महिलाओं में ये आंकड़ा 36% है. जहां महिलाएं ज्यादातर अपनी प्रोफेशनल इमेज और करियर पर असर को लेकर अलर्ट रहती हैं, वहीं पुरुष पर्सनल रिश्तों में होने वाली उलझनों को लेकर ज्यादा परेशान दिखे.

कई लोग डर के कारण रहते हैं दूर

हर कोई ऑफिस रोमांस के लिए तैयार नहीं होता. करीब 29% महिलाएं मानती हैं कि ऐसा रिश्ता उनके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि 27% पुरुषों ने भी यही कहा. वहीं 30% पुरुषों को डर रहता है कि अगर रिश्ता बिगड़ गया तो माहौल असहज हो जाएगा. 26% महिलाओं ने भी इसी वजह से ऑफिस में रिश्ते बनाने से परहेज किया.

यंग प्रोफेशनल्स सबसे ज्यादा सतर्क

सर्वे में पीढ़ियों के बीच सोच का अंतर भी दिखा. 18 से 24 साल के यंग प्रोफेशनल्स ऑफिस रोमांस को लेकर सबसे ज्यादा अलर्ट पाए गए. करीब 34% युवाओं ने कहा कि उन्हें डर है कि इससे उनके करियर पर असर पड़ सकता है.

बदलते रिश्तों की सोच

भारत की ये रैंकिंग दिखाती है कि अब लोग रिश्तों के नए रूपों को ज्यादा स्वीकारने लगे हैं. एक दूसरे सर्वे में, जो ग्लीडेन (Gleeden) नामक रिलेशनशिप प्लेटफॉर्म ने किया, 35% भारतीयों ने कहा कि वे इस वक्त ओपन रिलेशनशिप में हैं और 41% ने कहा कि अगर उनका पार्टनर चाहे तो वे इसके बारे में सोचेंगे. ये चलन अब सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बल्कि छोटे शहरों में भी तेजी से बढ़ रहा है. जैसे कांचीपुरम, जहां के लोग एक्स्ट्रा-मैरिटल रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

नतीजा साफ है समय सीमा पूरी करने से लेकर साथी दिल जीतने तक, भारतीय ऑफिस दोनों ही काम कर रहे हैं. भले ही ऑफिस रोमांस का ख्याल अब भी कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अब ऑफिस में प्यार करना उतना ही आम हो गया है जितना टीम मीटिंग में देर तक बैठना.

