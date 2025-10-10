Karwa Chauth 2025: पति करवा चौथ पर करें ये 2 आसान काम, पत्नी हो जाएगी खुश

करवा चौथ सिर्फ व्रत रखने का दिन नहीं है, बल्कि ये अपने रिश्तों में प्यार, समझ और देखभाल को मजबूत करने का मौका है. इस दिन की शुरुआत सरगी से होती है और अंत चांद की पूजा के साथ होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन आप क्या खाते हैं और कैसे अपने शरीर और मन को संतुलित रखते हैं, यह आपके पूरे दिन की एनर्जी और अनुभव को प्रभावित कर सकता है? पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, ऐसे में पतियों का भी फर्ज बनता है कि वो उनके लिए कुछ खास करें ताकि उनका पूरा दिन अच्छे से बीत जाएं. इसके साथ ही पति आसानी से अपनी पत्नियों का दिल भी जीत लेंगे.

न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की है, जिस पर लिखा है कि कुछ चीजें जो करवा चौथ पर हर पति को करनी चाहिए. लीमा ने अपने पति के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो दोनों कुछ टिप्स दे रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपनी वाइफ के इस करवाचौथ स्पेशल बना पाएंगे और उनका दिल भी जीत लेंगे.

नारियल पानी से खुलवाएं व्रत

व्रत खत्म होने के बाद अक्सर लोग भारी खाना खा लेते हैं या चाय पीने लगते हैं,जबकि ये दोनों चीजें पेट को परेशान कर सकती हैं. इसलिए पूजा होने के बाद अपनी पत्नियों को नारियल पानी में एक चुटकी नमक डालकर दीजिए.

न्यूट्रिशनिस्ट लीमा ने आगे बताया कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर है, धीरे-धीरे हाइड्रेट करता है और थकान कम करता है. इसलिए व्रत खोलने के लिए नारियल पानी एक बेस्ट ऑप्शन है.

Advertisement

पत्नी को रखें खुश

करवाचौथ के दिन अपनी पत्नी को जितना हो सकें उतना खुश रखने की कोशिश करें. रिसर्च बताती हैं कि एक खुश पत्नी अपने पति की सेहत और लंबी उम्र में योगदान देती है. इसलिए सिर्फ खाने-पीने और हाइड्रेशन के साथ उनके छोटे-छोटे कामों में मदद करें, कुछ प्यार भरे पल साथ में बिताएं.

---- समाप्त ----