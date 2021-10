अरबपति बिल गेट्स की बेटी ने मिस्र के नासर से रचाई शादी, इतने रुपये हुए खर्च, देखें फोटो

माइक्रोसॉफ्ट की उत्तराधिकारी और अरबपति बिल गेट्स की सबसे बड़ी बेटी जेनिफर गेट्स ने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी रचा ली है. जेनिफर ने मिस्र के 30 वर्षीय घुड़सवार नयेल नासर से शादी की है. जेनिफर और नासर की शादी की खुशी में शनिवार दोपहर को एक रिसेप्शन पार्टी का आयोजन भी हुआ.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जेनिफर और नासर शुक्रवार को शादी के बंधन में बंधे जिसे उन्होंने बहुत सीक्रेट रखा था. ये विवाह समारोह न्यूयॉर्क की नॉर्थ सलेम स्थित 142 एकड़ की संपत्ति के गार्डन में रखा गया था जिसमें करीब 300 लोग शामिल हुए थे. नासर 2017 से जेनिफर को डेट कर रहे थे. दोनों ने स्टैनफॉर्ड यूनिवर्सिटी से एकसाथ ग्रेजुएशन किया था. साल 2020 में दोनों ने एक ट्रिप के दौरान अपनी सगाई की घोषणा की थी. जेनिफर ईसाई हैं जबकि नासर मुस्लिम लेकिन दोनों के प्रेम में धर्म की सीमा आड़े नहीं आई.

