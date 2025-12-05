Vitamin D Rich Foods: इन फूड्स में कूट-कूटकर भरा है Vit D, बुढ़ापे तक मजबूत रहेंगी हड्डियां, लाठी लेकर चलने की नहीं पड़ेगी जरूरत!

Vitamin D Rich Foods: आप में से ज्यादातर लोग हड्डियों को मजबूत बनाने का सारा क्रेडिट कैल्शियम को दे देते हैं. आपको लगता है कि दूध, दही, पनीर या कैल्शियम से भरपूर चीजें ज्यादा खा लेने से हड्डियां अपने आप मजबूत हो जाएंगी. लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है. डॉक्टरों का कहना है कि अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो, तो चाहे आप कितना भी कैल्शियम खा लें वो शरीर में ठीक से काम नहीं कर पाता. विटामिन डी वो पुल है, जो कैल्शियम को खून से उठाकर सही जगह यानी हड्डियों तक पहुंचाता है.

यही वजह है कि कई लोग ढेर सारा कैल्शियम लेने के बावजूद कमजोरी, हड्डियों में दर्द, थकान या मसल्स में खिंचाव जैसी समस्याएं महसूस करते रहते हैं. असली दिक्कत कैल्शियम की कमी नहीं, बल्कि विटामिन डी के कम होने की हो सकती है. इसलिए हड्डियों की मजबूती सिर्फ कैल्शियम पर नहीं, बल्कि विटामिन डी भी जरूरी है. यूं तो लोग विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन कुछ फूड्स भी हैं जिनमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है. आप इन फूड्स को खाकर बिना ज्यादा पैसे खर्च किए शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं.



फैटी फिश: मछली खाने वालों के लिए फैटी फिश विटामिन डी का सबसे बेहतरीन सोर्स है. जैसे सैल्मन, ट्राउट, सार्डिन, टूना और मैकरल. इनमें मौजूद विटामिन डी हड्डियों, दिमाग, इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल को मजबूती देता है. इसी वजह से डॉक्टर इसे नेचुरल सप्लीमेंट भी कहते हैं. अगर फ्रेश फिश नहीं मिलती, तो कैन वाली टूना और सार्डिन भी उतनी ही फायदेमंद हो सकती है.

मशरूम: जो लोग नॉन-वेज नहीं खाते, उनके लिए मशरूम विटामिन डी का अच्छा प्लांट-बेस्ड सोर्स है. खासतौर पर वो मशरूम जिन्हें UV लाइट में ट्रीट किया गया हो. पोर्तोबेलो जैसे मशरूम कई सुपरमार्केट में विटामिन डी से रिच मिल जाते हैं. इन्हें डाइट में शामिल करने से शरीर को नेचुरल तरीके से विटामिन डी मिल सकता है.

फोर्टिफाइड दूध और दही: कई देशों में मिलने वाला गाय का दूध विटामिन डी से फोर्टिफाइड होता है. एक गिलास दूध में लगभग 100 IU तक विटामिन डी मिल जाता है. कुछ दही, सोया मिल्क और राइस मिल्क भी इसी तरह फोर्टिफाइड होते हैं. अगर किसी को दूध पसंद नहीं है, तो फोर्टिफाइड ऑरेंज जूस भी रोज का विटामिन डी देने में मदद कर सकता है.

अंडे की जर्दी: अंडे विटामिन डी का अच्छा सोर्स हैं. खास बात ये है कि विटामिन डी सिर्फ अंडे की जर्दी में पाया जाता है, इसलिए पूरा अंडा खाना जरूरी है. हालांकि, ज्यादा अंडे खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए इसे बैलेंस में खाना ही सही है.

फोर्टिफाइड सीरियल और जूस: कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल और जूस में भी विटामिन डी जोड़ा जाता है. इन्हें फोर्टिफाइड दूध के साथ खाने पर शरीर को अच्छी मात्रा में विटामिन डी आसानी से मिल सकता है. ये खासकर उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जिन्हें मछली या अंडा पसंद नहीं.

