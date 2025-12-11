Bone Health: खोखली हो रहीं हड्डियों में नई जान फूंक देंगे ये 4 फूड्स, कैल्शियम की नहीं होगी कमी

Bone Health: आजकल के दौर में पोषण की कमी और खराब लाइफस्टाइल के कारण हड्डियों का कमजोर होना एक आम समस्या बन गई है जिसका असर बच्चों और युवाओं में भी दिखाई देता है. ऐसे में अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी हड्डियां समय से पहले बूढ़ी हो जाएं और आपको आगे चलकर हड्डियों में दर्द, कमजोरी या ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) जैसी कोई समस्या हो तो आपको आज से ही अपने खानपान में बदलाव कर लेना चाहिए. साथ ही ऐसे फूड्स का सेवन शुरू कर देना चाहिए जो कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर हैं. यहां हम आपको उन्हीं फूड्स की जानकारी दे रहे हैं.

दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स

दूध, दही, पनीर और छाछ कैल्शियम के सबसे बढ़िया स्रोत हैं. आपने हड्डियों को मजबूत रखने और लंबाई बढ़ाने के लिए भी दूध के महत्व के बारे में सुना होगा. लेकिन वास्तव में दूध और बाकी डेयरी प्रॉडक्ट्स ताउम्र आपकी हड्डियों की हिफाजत करने में मदद करते हैं. ये न केवल हड्डियों को मजबूत बनाते हैं बल्कि दांतों के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी हैं. नियमित रूप से इनका सेवन करने से हड्डियां खोखली होने से बचती हैं.

हरी पत्तेदार सब्जियां

आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन पालक, केल और ब्रोकोली जैसी हरी सब्जियों में कैल्शियम पाया जाता है. इसके साथ-साथ इसमें विटामिन K भी भरपूर मात्रा में होता है जो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है. ये सब्जियां हड्डियों की डेंसिटी को बनाए रखने में मदद करती हैं जिससे शरीर स्ट्रॉन्ग रहता है.

तिल के बीज और नट्स

तिल के बीज कैल्शियम का पावरहाउस होते हैं. इसलिए इसका सेवन बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं सभी को करना चाहिए. इसके अलावा बादाम और अखरोट जैसे नट्स में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस पाया जाता है जो हड्डियों के लिए जरूरी होते हैं. इन्हें रोजाना खाने से हड्डियां अंदर से मजबूत बनती हैं और उनमें लचीलापन भी आता है.

रागी

रागी आजकल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है लेकिन वास्तव में भारत में इसका इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है. रागी को मंडुआ भी कहते हैं जो भारत में उगाया जाने वाला एक अनाज है. यह कैल्शियम के सबसे बेहतरीन प्राकृतिक स्रोतों में से एक है. गेहूं या चावल की तुलना में रागी में कैल्शियम की मात्रा कई गुना अधिक होती है. रागी के आटे की रोटी या दलिया खाने से ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम किया जा सकता है. इसलिए बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को रागी का सेवन करना चाहिए.

