इन वजहों से उड़ी है ज्यादातर लोगों की रातों की नींद, आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

How to Get Good Sleep: 2000 लोगों पर हुई स्टडी के मुताबिक, करीब 38 फीसद लोग अनकम्फर्टेबल मैट्रेस की वजह से पर्याप्त नींद नहीं ले पाते हैं. जबकि 36 फीसद लोगों की नींद उनके पार्टनर के खर्राटों ने उड़ा रखी है. अक्सर ट्रैफिक के शोर-शराबे, खिड़की से आती रोशनी और कैफिनेटेड ड्रिंक पीने जैसी कुछ आदतें भी एक इंसान की नींद उड़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं.

इन वजहों से उड़ रखी है लोगों की रातों की नींद, आप ना करें ये गलतियां (Photo: Getty Images)