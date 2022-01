Omicron को मात देने के लिए पिएं ये चीजें, इम्यूनिटी होगी मजबूत

मजबूत इम्यूनिटी / प्रतिरक्षा प्रणाली (Strong immune system) शरीर को किसी भी वायरस से लड़ने और बीमारियों से सुरक्षित रखने में मदद करती है. इम्यूनिटी बढ़ाने में डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल और पर्याप्त नींद काफी अहम भूमिका निभाते हैं. COVID 19 वायरस के विभिन्न रूपों जैसे डेल्टा (Delta) ओमिक्रॉन (Omicron) आदि से सुरक्षित रहने में मजबूत इम्यूनिटी (Strong immunity) काफी मददगार है. एक ओर जहां यह वायरस फैल रहा है तो वहीं दूसरी ओर इस वायरस से सुरक्षित रहकर खुद को फिट और स्वस्थ (Fit and healthy) बनाए रखना हर किसी की प्राथमिकता है.

स्वस्थ रहने के लिए रोजाना 30 मिनट की एक्सरसाइज (Exercise) के साथ अच्छा खाना (Good food), पर्याप्त नींद (Enough Sleep), तनाव से दूर रहना (Stay away from stress) भी काफी जरूरी है. इनके साथ खाने में कुछ ऐसी चीजें भी एड करना चाहिए, जो शरीर को विभिन्न तरीकों से फायदा पहुंचाएं.

आयुर्वेद एक्सपर्ट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी (Turmeric), लौंग (Cloves), मिर्च (Pepper), दालचीनी (Cinnamon), इलायची (Cardamom), जीरा (Cumin) और काली मिर्च (Black pepper) जैसे मसालों का किसी न किसी रूप में सेवन की सलाह देते हैं. इसलिए इस आर्टिकल में कुछ ऐसी ड्रिंक्स के बारे में जानेंगे, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती हैं. हालांकि, अगर आपको किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या है तो अपने डॉक्टर से इनके सेवन को लेकर एक बार परामर्श जरूर ले लें.

हल्दी और मसाले वाला दूध (Turmeric and Spiced Milk)

(Image Credit : Pexels)

हल्दी में करक्यूमिन (Curcumin) नामक यौगिक होता है, जो शरीर को सूजन और चोट के लिए तैयार करता है और बीमारियों से बचाने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाता है. इम्युनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी वाला दूध जिसमें कुछ अन्य मसाले भी होते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं.

इसे बनाने के लिए 2 चम्मच पानी लें और उसमें 2 तुलसी के पत्ते डालकर उबालें, जब वह पानी आधा रह जाए तो उसमें 200 मिलीलीटर दूध मिलाएं. फिर उसमें 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, ताजी कटी हुई कच्ची हल्दी, 1 इलाइची, 1 लौंग और 1 काली मिर्च डालें. इसे धीमी आंच पर 7-8 मिनट तक उबालें और फिर ठंडा होने के बाद उसका सेवन करें.

काढ़ा (Kadha)

घर पर बने देसी काढ़े को कोरोना की पहली लहर से ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी ड्रिंक माना गया था. आयुष मंत्रालय ने भी घर पर काढ़ा बनाने की विधि बताई थी. घर पर काढ़ा बनाने के लिए 1 लीटर पानी लें और उसमें दालचीनी, लौंग, तुलसी, अजवायन, काली मिर्च और हल्दी जैसी सामान्य रसोई सामग्री को डालकर उबालें. पानी जब आधा रह जाए तो उसे ढक्कन से ढ़ांक दें और थोड़ा ठंडा होने पर उसका सेवन करें.

अजवाइन और तुलसी की चाय (Ajwain and Tulsi tea)

(Image Credit : Pixabay)

अजवायन के बीज औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, जो सर्दी और खांसी से राहत तो देते ही हैं, बल्कि साथ ही साथ इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में भी मदद करते हैं. अजवाइन और तुलसी की चाय बनाने के लिए अजवायन को 1 कप पानी में उबालें और पानी आधा रह जाने के बाद उसमें तुलसी के पत्ते, एक चुटकी काली मिर्च और स्वाद के लिए शहदानुसार शहद मिलाएं. ठंडा होने पर उसका सेवन करें.

हलीम सीड्स ड्रिंक (Halim seeds drink)

हलीम बीज ऐसी जड़ी बूटी है जो कि नैचुरल इम्युनिटी बूस्टर के रूप में काम करती है. इसे गार्डन क्रेस, एलीव सीड्स या हलीम सीड्स के रूप में भी जाना जाता है. इसमें आयरन, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और फोलेट काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है. इसकी ड्रिंक बनाने के लिए 5-6 बीजों को 1 कप पानी में रात भर भिगोकर रखें और सुबह उठकर खाली पेट पी सकते हैं. या फिर इन्हें दही या छाछ के साथ भी खा सकते हैं.