New Year 2026 से पहले घटाएं 4 किलो वजन, फॉलो करें फिटनेस ट्रेनर की ये आसान टिप्स

Weight Loss Tips: साल के आखिरी महीने आते-आते बहुत से लोग अपने अधूरे हेल्थ गोल्स के बारे में सोचने लगते हैं. खासकर वजन घटाने की प्लानिंग अक्सर बिजी लाइफ, स्ट्रेस और त्योहारों की वजह से पीछे रह जाती है. अगर आप क्रैश डाइट या बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट के चक्कर में न पड़ें, तो भी 2025 खत्म होने से पहले 4 किलो वजन कम करना अब भी मुमकिन है.

और पढ़ें

नए साल में आप फिट होकर कदम रखना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है. अमाका एक न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस ट्रेनर हैं, जिन्होंने सिर्फ 4 महीनों में 25 किलो वजन कम किया. वह इंस्टाग्राम पर आसान वजन घटाने के टिप्स, सही डाइट हैक्स और हेल्दी लाइफस्टाइल बदलाव शेयर करती हैं. अमाका का मानना है कि छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं और उन्होंने अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में कुछ ऐसे आसान और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर किए हैं, जिन्हें अपनाकर बिना शरीर को नुकसान पहुंचाए वजन घटाया जा सकता है.

इस ड्रिंक से करें दिन की शुरुआत

अमाका सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी में एप्पल साइडर विनेगर (ACV) और एक ग्रीन डिटॉक्स स्मूदी से करने की सलाह देती हैं. यह कोई जादुई उपाय नहीं है, लेकिन सही डाइट के साथ लेने पर यह पेट की सूजन कम करने और मीठा खाने की क्रेविंग को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है.

Advertisement

हल्का खाना खाएं

खाने के लिए वह प्रोटीन से भरपूर पेपर सूप को बेहतर मानती हैं. इसमें मछली, चिकन या लीन मीट शामिल किया जा सकता है. इसके साथ थोड़ी मात्रा में कार्ब्स जैसे चावल, उबला आलू या प्लांटेन लेने से शरीर को एनर्जी मिलती है.

हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज

वजन घटाने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है. अमाका के मुताबिक, हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज करें. इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हल्का कार्डियो शामिल होना चाहिए, ताकि फैट बर्न हो और शरीर थका हुआ भी महसूस न करे.

लाइफस्टाइल पर भी दें ध्यान

सिर्फ खाना और वर्कआउट ही नहीं, बल्कि पूरी लाइफस्टाइल बैलेंस भी जरूरी है. समय पर सोना, देर रात स्नैकिंग से बचना और जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम कम करना वजन घटाने में बड़ा रोल निभाता है.

स्मार्ट स्नैकिंग अपनाएं

अगर बीच-बीच में कुछ मीठा खाने का मन करे, तो लो-कैलोरी फ्रूट बाउल एक अच्छा ऑप्शन है. बेरीज, पपीता, सेब या तरबूज जैसे फल न सिर्फ क्रेविंग शांत करते हैं, बल्कि कैलोरी भी ज्यादा नहीं बढ़ाते.

रात में पिएं ग्रीन टी

रात के समय बिना शक्कर की ग्रीन टी पीने की सलाह दी जाती है. यह डाइदेशन सुधारने में मदद करती है और देर रात कुछ खाने की इच्छा को भी कम कर सकती है. ध्यान रखें कि इसे सोने से बहुत देर पहले न लें.

Advertisement

अमाका का मानना है कि वजन घटाने के लिए शॉर्टकट नहीं, बल्कि छोटे-छोटे सही फैसले जरूरी हैं. अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं, तो 2025 खत्म होने से पहले 4 किलो वजन तक कम कर सकते है.

---- समाप्त ----