Fatty Liver: सड़ने लगा है लिवर? सारी जमी गंदगी सिर्फ 14 दिनों में होगी साफ, डॉक्टर की बताई इन 3 देसी चीजों का करें इस्तेमाल

Fatty Liver: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं और कैसा पानी पी रहे हैं, इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं. आपकी यही लापरवाही आपके शरीर को बर्बाद कर देती है. दरअसल, ये सभी धीरे-धीरे आपके लिवर को जाम कर देती है. लिवर पर लगातार प्रेशर बढ़ता जाता है और शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं. यही वजह है कि थकान, पेट में भारिपन और पाचन खराब होने जैसी दिक्कतें हो जाती हैं. इतना ही नहीं स्किन पर ढेरों पिंपल्स भी निकल सकते हैं.

लेकिन अच्छी बात ये है कि किचन में मौजूद सिर्फ तीन नेचुरल चीजों से आप लिवर की सारी गंदगी को साफ कर सकते हैं. वो भी सिर्फ 14 दिनों में. ये हमारा नहीं बल्कि राजशाही हेल्थकेयर के मुख्य चिकित्सा निदेशक, आयुर्वेद और यूनानी डॉ. सलीम जैदी का कहना है. अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ये तीन नेचुरल चीजें कौन-सी हैं और कैसे काम करती हैं. चलिए जानते हैं.



कहां से आती है लिवर में गंदगी?

डॉ. सलीम जैदी कहते हैं आप दिनभर जो भी खाते-पीते हैं, उसमें अच्छा भी होता है और कुछ ऐसा भी होता है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. लिवर का काम अच्छे पोषक तत्वों को अपने पास रखना और गंदगी को बाहर निकाल देना होता है. लेकिन जब आप बार-बार प्रोसेस्ड फूड, तला-भुना खाना या साफ न किया हुआ पानी पीते हैं, तो ये सारी गंदगी लिवर में जमा होने लगती है.

इसी वजह से लिवर को समय-समय पर डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, ताकि वह ठीक से काम कर सके और शरीर को बीमारियों से बचाए रखे.



1. हल्दी वाला गुनगुना पानी (लिवर डिटॉक्स का सबसे आसान उपाय)

हल्दी हर रसोई में मिलने वाली एक सुपर हर्ब है, जो लिवर की सफाई करने में बेहद असरदार मानी जाती है. इसमें मौजूद करक्यूमिन शरीर में जमा टॉक्सिंस, फ्री रेडिकल्स और शराब से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है. साथ ही, ये फैटी लिवर में जमा एक्स्ट्रा फैट को भी घटाने में मददगार है.

कैसे लें:

एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी और एक चुटकी काली मिर्च मिलाएं. ये मिश्रण सुबह खाली पेट पिएं. लगातार 14 दिनों तक लेने पर फर्क महसूस होने लगता है.

2. आंवला और करेला जूस (लीवर को साफ करने का सुपर कॉम्बिनेशन)

आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और लिवर सेल्स को नुकसान से बचाता है. वहीं करेला सूजन कम करने, टॉक्सिन्स बाहर निकालने और फैटी लिवर को कंट्रोल करने में मदद करता है. दोनों को मिलाकर पीना लिवर की अंदरूनी सफाई को तेज करता है.

कैसे लें:

एक गिलास हल्के गुनगुने पानी में दो-दो टेबलस्पून आंवला और करेला जूस मिलाएं. इसे दोपहर के खाने से एक घंटा पहले पिएं. इस समय लेने पर शरीर इसे बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब करता है.

3. लहसुन (रात में लिवर की गहरी सफाई करने वाला उपाय)

लहसुन में सेलेनियम और एलिसिन जैसे तत्व होते हैं, जो शरीर से टॉक्सिन्स निकालने और लिवर को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. ये एक शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और फैटी लिवर में भी सुधार लाता है.

कैसे लें:

रात को सोने से पहले दो कच्ची लहसुन की कलियां चबा लें. यदि कच्चा लहसुन खाना मुश्किल हो, तो इसे कूटकर पानी के साथ भी लिया जा सकता है.



साथ में ये चीजें लेकर और तेज मिलेगा रिजल्ट

रोजाना 1–2 कप ग्रीन टी

भरपूर नींद

तला-भुना और जंक फूड कम खाना

हरी सब्जियां ज्यादा खाना

साफ पानी पिएं

नतीजा क्या मिलेगा?



डॉ. सलीम जैदी कहते हैं अगर आप इन तीनों चीजों को सिर्फ 14 दिनों तक लगातार फॉलो करते हैं तो

लिवर की सफाई तेज होगी

फैटी लिवर से राहत मिलेगी

पेट हल्का महसूस होगा

एनर्जी लेवल बढ़ेगा

पाचन सुधरेगा

लिवर सही रहेगा, तो पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी

