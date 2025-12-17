scorecardresearch
 
Egg Testing: क्या पानी में तैर रहा है अंडा? इन 3 तरीकों से करें असली और नकली की पहचान

Egg Testing: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बाजार से आप अच्छी तरह देखभाल के फ्रेश अंडा लाए लेकिन घर आकर वो खराब निकला. अगर आप भी घर बैठे अंडे के फ्रेश या पुराने होने की पहचान करना चाहते हैं तो यहां आपको कुछ तरीके बता रहे हैं.

ऐसे करें ताजे और बासी अंडे की पहचान (Photo: ITG)
Egg Testing: अंडे को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसे प्रोटीन और कई पोषक तत्वों का एक रिच सोर्स माना जाता है. इसलिए पोषण विशेषज्ञों से लेकर डॉक्टर हर कोई रोजाना अंडे खाने के फायदे बताते हैं. लेकिन पिछले कुछ समय में अंडे में मिलावट की खूब खबरें सामने आ रही हैं.

वहीं कई बार जब आप बाजार से अंडा लेकर आते हैं तो फ्रेश दिखने वाले अंडे भी अंदर से खराब निकलते हैं. कई बार तो अंडे खाकर लोगों की तबियत तक बिगड़ जाती है. ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि आपको असली, नकली और खराब अंडों की पहचान के तरीके पता होने चाहिए. 

FSSAI ने बताया, कैसे करें पहचान

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अंडे की क्वालिटी को चेक करने के लिए कुछ नियम बताए हैं जिन्हें फॉलो कर आप भी घर बैठे आसानी से अंडे की गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं.

पानी में तैर रहा अंडा अच्छा या बुरा

इस मामले में FSSAI ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें बताया गया है कि अंडे को बिना तोड़े कैसे चेक किया जा सकता है. इसके लिए आप एक गिलास में साफ पानी लें और उसमें अंडा डाल दें. अंडा अगर गिलास की तल यानी सतह में बैठ जाए तो इसका मतलब अंडा फ्रेश और खाने लायक है. लेकिन अगर वो सतह से थोड़ा सा ऊपर तैरता रहे तो इसका मतलब है कि अंडा करीब 2 से 3 हफ्ते पुराना है लेकिन खाने लायक है.

वहीं अगर अंडा गिलास में डालने पर ऊपर आ जाए तो इसका मतलब अंडा फ्रेश नहीं है.

 अंडे के अंदर एक छोटा सा एयर सेल होता है. जैसे-जैसे अंडा पुराना होता है, छिलके के छेदों से हवा अंदर जाती है और यह एयर सेल बड़ा होता जाता है जिससे बासी अंडा पानी पर तैरने लगता है. 

हालांकि अंडे की क्वालिटी जांचने का ये तरीका पूरी तरह से मानकों पर खरा नहीं उतरता है. क्योंकि अंडा पानी में कब डूबेगा और कब तैरेगा ये अंडे में मौजूद नमी की मात्रा पर निर्भर करता है. 

टॉर्च या रोशनी से करें टेस्ट

ये टेस्ट करने के लिए अंधेरे कमरे में अंडे के एक तरफ तेज टॉर्च की रोशनी डालें. अगर अंडा अंदर से साफ और पारभासी दिखे तो वह ताजा है. अगर अंदर काले धब्बे या धुंधलापन दिखाई दे तो वह खराब हो सकता है.

अंडा तोड़कर भी कर सकते हैं जांच

ताजे अंडे की सफेदी (Egg White) गाढ़ी और चिपचिपी होती है और जर्दी (Yolk) उभरी हुई गोल होती है. वहीं, बासी अंडे की सफेदी पानी जैसी पतली होकर फैल जाती है और जर्दी आसानी से टूट जाती है. कई बार अंडा तोड़ने पर उसमें से अजीब सी स्मैल आती है.

वहीं अंडे की पीली जर्दी भी टूटी हुई होती है और ये सब मुर्गियों को खि‍लाए गए फीड में कमी के चलते होता है. अगर मुर्गियों की फीड में मक्का और सोयाबीन जरूरत के मुताबिक है तो ऐसी परेशानी नहीं आती है. 

अंडों को हिलाकर देखें 
अंडे को अपने कान के पास ले जाएं और धीरे से हिलाएं. अगर कोई आवाज नहीं आती तो अंडा ताजा है. लेकिन अगर अंडे से कुछ हिलने या छप-छप जैसी कुछ आवाज आए तो इसका मतलब है कि अंडा बासी हो गया है.

फ्रिज के दरवाजे पर न रखें अंडे

फ्रिज के दरवाजे पर बनी शेल्फ पर ही आमतौर पर हर कोई अंडे रखता है. लेकिन ये तरीका गलत है. क्योंकि दिनभर में कई बार फ्रिज का दरवाजा खुलता और बंद होता है जिसकी वजह से अंडों का तापमान घटता-बढ़ता रहता है. इसलिए अंडों को फ्रिज में अंदर की तरफ रखना चाहिए. 

फ्रिज में रखें बिना भी खा सकते हैं अंडे

सर्दियों के मौसम में अंडों को बिना फ्रिज में रखे भी कम से कम एक महीने तक खाया जा सकता है. गर्मियों में 10 दिन तक अंडे बाहर रखकर खा सकते हैं. हालांकि फ्रिज में रखने से इनकी शेल्फ लाइफ और बढ़ जाती है. 

ध्यान रखें ये बात

अगर अंडे से किसी भी तरह की अजीब या सड़ी हुई गंध (सल्फर जैसी) आ रही हो, तो उसे तुरंत फेंक दें. चाहें वह देखने में कैसा भी लगे. 

---- समाप्त ----
