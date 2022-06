COVID-19 tips: कोरोना पॉजिटिव होते ही तुरंत करें ये काम, घर पर रहकर यूं करें तेज रिकवरी

Corona Cases in India: देश में कोरोना के केस एक बार फिर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. पिछले 24 घंटे में कोविड के 13,313 नए मामले सामने आए हैं और 38 लोगों ने जान भी गंवाई है. भारत में अब कोविड के 83 हजार से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं. लगातार कोविड-19 के केस बढ़ने के कारण हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अन्य संस्थाएं एक्टिव हो गए हैं और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है. पहले ज्यादा कोरोना केस आने पर एरिया-घर को सील कर दिया जाता था, अभी उतनी सख्त पाबंदियां तो नहीं है लेकिन अगर कोई अभी कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे खुद ही कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि दूसरों को संक्रमण का खतरा ना हो और संक्रमण से रिकवरी भी जल्दी हो सके.



1. आइसोलेट करें (Self Isolation)



एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर कोई बीमार है और उसे कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं तो उसे सबसे पहले अपने आपको परिवार से अलग (आइसोलेट) कर लेना चाहिए, भले ही उसे वैक्सीन लगी हो तब भी. आइसोलेशन का मतलब सिर्फ घर से ना निकलना नहीं है बल्कि घर वालों से भी दूर रहना है ताकि वे लोग संक्रमित ना हो जाएं. आप रूम में ही रहें और किसी से अपनी कोई भी चीज शेयर ना करें. हमेशा मास्क पहने रहें, पालतू जानवरों-दूसरे लोगों के संपर्क में आने से बचें और कॉमन बाथरूम भी प्रयोग में ना लाएं.



2. कोविड टेस्ट कराएं (Do covid test)



अगर आप पहले ही कोविड टेस्ट करा चुके हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो ठीक. लेकिन अगर आपको लक्षण तो दिख रहे हैं लेकिन अभी तक कोरोना की जांच नहीं कराई है तो तुरंत कोविड टेस्ट कराएं. कोविड टेस्ट आने तक अपने आपको आइसोलेशन में रखें. अगर टेस्ट नेगेटिव भी आता है तो भी कुछ दिन तक आइसोलेशन में रहें और पांच दिन बाद दोबारा टेस्ट कराएं.

3. संपर्क में आने वाले लोगों को बताएं (Alert those you came in close contact with)



यदि आपको कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो पिछले कुछ दिनों में आप जिन लोगों के संपर्क में आए हैं, उन्हें आइसोलेट होने और कोविड टेस्ट कराने के लिए कहें. हो सकता है वे भी आपके संपर्क में आने से कोविड पॉजिटिव हो गए हों और वे अन्य लोगों को भी संक्रमित कर रहे हों. एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप लक्षण नजर आने के 2 दिन पहले तक जिन लोगों से मिल हों, उनसे टेस्ट कराने के लिए कहें.

4. लक्षणों पर रखें ध्यान (Monitor your symptoms)



COVID-19 के लक्षण कुछ लोगों में गंभीर तो कुछ लोगों में हल्के नजर आते हैं.अधिकांश लोगों में कोविड पॉजिटिव होने के बाद हल्के लक्षण नजर आने लगते हैं जिनमें सूखी खांसी, बुखार, सिरदर्द, थकान और गले में खराश शामिल हैं. अगर किसी को समय के साथ गंभीर लक्षण जैसे सांस लेने में दिक्क्त, लगातार सीने में दर्द, अधिक नींद आना, डिमेंशिया, नीले होंठ या चेहरा नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. अगर लक्षण हल्के हैं तो घर पर रहकर ही डॉक्टर के परामर्श अनुसार दवाइयां लें और ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें. स्टीम और गार्गल करते रहें.



5. इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खाएं (Eat immunity boosting foods)



एक्सपर्ट का मानना है कि इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना काफी जरूरी है. इम्यूनिटी सिर्फ कोरोना को भगाने के लिए ना करें बल्कि ओवरऑल हेल्थ को सही रखने के लिए करें. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट द्वारा जो तरीके बताए गए हैं, उन्हें फॉलो करें. काढ़ा पिएं, विटामिन सी वाले फल खाएं, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस ना लें, अदरक, तुलसी आदि का सेवन करें.



6. सफाई का रखें खास ख्याल (Take special care of cleanliness)



एक्सपर्ट का कहना है कि कोविड पॉजिटिव लोगों को भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए. हाथों को लगातार साफ करते रहें, प्रयोग में लाई हुई चीजों को डिसइंफेक्ट करें. कमरे में पोंछा लगाएं और आसपास बिल्कुल भी गंदगी ना रखें.



