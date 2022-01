Omicron: अस्पताल में बढ़ रहे मामले, ओमिक्रॉन को सर्दी-जुकाम की तरह मामूली बताने पर भड़के एक्सपर्ट्स, दी चेतावनी

कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले पूरी दुनिया में काफी संख्या में सामने आ रहे हैं. इन सबके बीच बार-बार एक ही बात सुनने में आ रही है कि ओमिक्रॉन डेल्टा की तरह गंभीर नहीं है और इसकी वजह से हल्की बीमारी ही हो रही है. कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का संक्रमण महज सर्दी-जुकाम की तरह हो गया है. जाहिर तौर पर ऐसे दावे शुरुआती आंकड़ों के आधार पर किए जा रहे थे. दक्षिण अफ्रीका में भी अब Covid-19 की वजह से मौत के मामले सामने आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स इन नए आंकड़ों का हवाला देकर लोगों को ओमिक्रॉन को हल्के में ना लेने की सलाह दे रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन को हल्का समझने की राय बहुत जल्दी बना ली गई.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स- महामारी विशेषज्ञ एरिक फीगल-डिंग ने ट्विटटर पर लिखा, ' ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने #Omicron को जल्द ही हल्के में ले लिया है. इसे 'माइल्ड' कहना बंद कर दें. अपनी कम्यूनिटी और बच्चों को बचाएं.' इसके साथ ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से हो रही मौतों का नया ग्राफ शेयर किया है. हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये मौतें ओमिक्रॉन की वजह से हुई हैं या नहीं. बता दें कि ओमिक्रॉन की पहचान पिछले साल नवंबर में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही की गई थी. उसके बाद से ये पूरी दुनिया में फैल चुका है.

📍Watching—Deaths from #COVID19 are still increasing in South Africa🇿🇦 (with new backfilled data)— looks like some may have discounted #Omicron too soon. Let’s stop it with the “it’s mild” nonsense once and for all. Protect your community. Protect kids.🙏



Figure by @DrWilliamKu pic.twitter.com/FBRWFm6mIW