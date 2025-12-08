scorecardresearch
 
Weight Loss: आदमी ने सिर्फ 4 दिन में घटाया 7 किलो वजन, बाबा रामदेव की योग और आयुर्वेदिक टिप्स से किया कमाल

Weight Loss: जोधपुर के एक आदमी ने बाबा रामदेव की बताई योग और आयुर्वेदिक टिप्स फॉलो कर सिर्फ 4 दिनों में 7 किलो वजन कम किया है. वीडियो में बताया गया कि कैसे और क्या-क्या खाकर उन्होंने वजन घटाया.

सही खानपान और हेल्दी डाइट की मदद से बाबा रामदेव ने वजन घटाया है. (Photo: Instagram/@swaamiramdev)
Weight Loss: आजकल वजन कम करने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते जिम में घंटों पसीना बहाना, स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करना, महंगे सप्लीमेंट्स लेना और कई तरह के नए-नए एक्सपेरिमेंट्स आजमाना. लेकिन जब कोई सिर्फ योग, प्राणायाम और आयुर्वेदिक तरीकों से कुछ ही दिनों में शानदार रिजल्ट पा ले, तो वह अपने-आप में चर्चा का विषय बन जाता है.

इसी तरह का एक मामला सामने आया है, जिसे बाबा रामदेव ने हाल ही में एक वीडियो के जरिए शेयर किया. इस वीडियो में जोधपुर के रहने वाले शीशाराम नामक का एक आदमी नजर आ रहे हैं. 45 वर्ष के शीशाराम का वजन 139 किलो था और उनका बेली फैट भी बहुत ज्यादा था. हालांकि, बाबा रामदेव द्वारा बताई गई टिप्स और लाइफस्टाइल को उन्होंने ईमानदारी से फॉलो किया और देखते ही देखते उसका वजन इतनी तेजी से घटा कि खुद वह भी नतीजे देखकर हैरान रह गए. बाबा रामदेव ने बताया है कि शीशाराम ने महज 4 दिनों में 7 किलो वजन कम किया है. लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर शीशाराम ने क्या किया और उन्होंने किस तरह की डाइट ली? चलिए जानते हैं.

पहले करवा चुके बैरिएट्रिक सर्जरी, फिर भी बढ़ गया वजन
वीडियो में बाबा रामदेव बताते हैं कि शीशाराम का वजन पहले भी काफी बढ़ चुका था. वजन कम करने के लिए उन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी (मोटापा कम करने के लिए एक तरह का ऑपरेशन होता है, जिसे वजन घटाने की सर्जरी कहते हैं. ये सर्जरी उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने वजन से बहुत परेशानी है.) तक करवाई थी, लेकिन कुछ समय बाद वजन फिर बढ़ गया. इसके बाद उन्होंने फैट कटर, लाइपोसक्शन जैसे कई तरीके आजमाए. कुछ वेट लॉस सप्लीमेंट्स भी लिए, लेकिन भी फिर भी कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला.

अपनाई बाबा रामदेव की नेचुरल टिप्स
वजन कम करने की कोशिश में शीशाराम ने तरह-तरह के उपाय किए, जिनमें दवाएं, ड्रिंक्स, सर्जरी, सप्लीमेंट्स… लेकिन कोई तरीका काम नहीं आया. इसके बाद उन्होंने योग, आयुर्वेद और नेचुरल तरीके अपनाए.

बाबा रामदेव के अनुसार, शीशाराम ने अश्वगंधा, वेट लॉस की आयुर्वेदिक दवाएं, लौकी का जूस और लौकी का सूप का इस्तेमाल शुरू किया. साथ ही कोलोन थेरेपी, शंख प्रक्षालन (ये डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी तरह सफाई के लिए एक आयुर्वेदिक प्रॉसेस है), ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरेपी (इलाज का नेचुरल तरीका है, जिसमें गर्मी और रंग के लाभकारी असर को मिलाकर शरीर को ठीक किया जाता है) जैसी नेचुरल थेरेपी भी कीं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

घटाया 4 दिन में 7 किलो 
बाबा रामदेव के अनुसार शीशाराम ने सिर्फ 4 दिनों में 7 किलो वजन कम किया है. वह बताते हैं कि जब खान-पान कंट्रोल हो, योग नियमित हो और आयुर्वेदिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाए तो एक-एक दिन में 1–2 किलो तक वजन कम हो सकता है. रामदेव ने कहा कि अगर इसी तरह मेहनत की जाए तो एक महीने में 30–40 किलो वजन भी घटाया जा सकता है.

योग बना गेम-चेंजर
वीडियो में बाबा रामदेव बताते हैं कि शीशाराम ने योग को अपनी लाइफस्टाइल का सबसे अहम हिस्सा बनाया. नियमित प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम-विलोम और योगासन ने उसके शरीर को तेजी से फैट-बर्निंग मोड में लाया.

'ऐसा हर कोई कर सकता है'– बाबा रामदेव
रामदेव ने वीडियो में कहा कि अगर शीशाराम अपना वजन इस तरह कम कर सकते हैं, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं. बस जरूरत है रेगुलर योग की, खान-पान कंट्रोल करने की, आयुर्वेदिक तरीकों को अपनाने की और थोड़े-से अनुशासन की.

