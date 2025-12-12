Acharya Balkrishna Health Tips: पेट की गंदगी होगी साफ, आचार्य बालकृष्ण ने बताया कब्ज का रामबाण इलाज

Acharya Balkrishna Health Tips: क्या आपको भी कब्ज की दिक्कत है जिसकी वजह से आपको सुबह फ्रेश होने में दिक्कत होती है और कई बार आधे-आधे घंटे तक टॉयलेट में बैठने के बाद भी पेट साफ नहीं हो पाता को फिर आपको आचार्य बालकृष्ण के बताए घरेलू नुस्खे आजमाने चाहिए. आचार्य बालकृष्ण ने पुरानी से पुरानी कब्ज भी दूर करने के लिए कुछ जबरदस्त तरीके बताएं हैं. हालांकि किसी भी नुस्खे को आजमाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

बालकृष्ण ने बताया कब्ज का रामबाण इलाज

आचार्य बालकृष्ण जी ने पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर करने के लिए घृतकुमारी यानी एलोवेरा को बहुत फायदेमंद बताया है. उन्होंने एक वीडियो में बताया कि खासकर एलोवेरा के जूस में अरंडी के तेल में मिलाकर रात को सेवन करने कब्ज की दिक्कत दूर रहती है. इससे पेट साफ होगा, आंतों में कोई संक्रमण हो तो वो भी दूर होगा, अलसर की दिक्कत हो तो उसमें भी लाभ होगा.

थूहर का सेवन कब्ज को करता है दूर

थूहर को इंग्लिश में मिल्क बुश कहते हैं. इसके अलावा इसे सेहुंड और थोर भी कहते हैं. यह एक कांटेदार, औषधीय पौधा है जो यूफोरबिया परिवार का सदस्य है और अपने दूधिया रस के लिए जाना जाता है. बालकृष्ण ने बताया है कि इसके सेवन से पाचन, कब्ज और पेट दर्द जैसी कई बीमारियों में असरदार होता है हालांकि इसका इस्तेमाल हमेशा किसी विशेषज्ञ की सलाह से करना चाहिए क्योंकि इसका रस नुकसानदायक भी हो सकता है.

कब्ज में सौंफ भी असरदार

इसके अलावा आचार्य बालकृष्ण पेट की परेशानियों में सौंफ का सेवन को काफी असरदार बताते हैं. बालकृष्ण के अनुसार, सौंफ कब्ज, पेट फूलने, गैस और अपच को कम करने में बहुत फायदेमंद होती है. क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और कई ताकतवर पाचन एंजाइम्स होते हैं.

उनका कहना है कि आप इसे चबाकर या ड्रिंक बनाकर सेवन कर सकते हैं. इसके लिए आप अजवाइन के साथ सौंफ को पानी में उबाल लें या फिर रात भर के लिए भिगोकर छोड़ दें.

