Tips To Make Chai: सर्दियों में कैसे बनाएं परफेक्ट..स्वादिष्ट और हेल्दी चाय? संजीव कपूर ने बताया आसान तरीका

Tips To Make Chai: सेलिब्रिटी शेप संजीव कपूर ने सर्दियों के लिए हेल्दी चाय बनाने का आसान तरीका बताया है. अदरक, तुलसी, लौंग, लेमनग्रास और नींबू के साथ बनाई गई यह चाय इम्यूनिटी बढ़ाती है, ठंड और खांसी से बचाती है और शरीर की सूजन कम करती है.

हर इंग्रीडिएंट को पानी में सही समय तक उबालना जरूरी है. (Photo: Pexels, Instagram/@sanjeevkapoor)
Tips To Make Chai: सर्दियों की ठंडी सुबह हो या शाम की हल्की ठंडक, चाय लवर्स के लिए चाय एक गरमा-गरम कप किसी जादू से कम नहीं होता.  चाय सिर्फ स्वाद और गर्माहट नहीं देती, बल्कि थकान को दूर करती है और मूड को भी हल्का कर देती है. लेकिन सच कहें तो चाय का ये जादू तभी चलता है जब वो सही तरीके से बनाई जाए. अगर चाय सही तरीके से ना बनी हो तो वो ना केवल स्वाद बल्कि मूड को भी बेकार कर देती है.

अब सवाल ये है कि आखिर चाय को सही ढंग से बनाने का तरीका क्या है? मशहूर शेफ संजिव कपूर ने चाय को स्वादिष्ट और हेल्दी बनाने के कुछ आसान टिप्स दिए हैं, जिनकी मदद से आपकी चाय न केवल मजेदार बनेगी, बल्कि आपकी सेहत का भी ख्याल रखेगी. इस सर्दी, अपनी चाय को सिर्फ ड्रिंक नहीं, बल्कि हेल्थ और ताकत का साथी भी बनाइए.

हेल्दी चाय बनाने का सबसे बड़ा राज
शेफ संजिव कपूर के मुताबिक, हर इंग्रीडिएंट को पानी में सही समय तक उबालना जरूरी है. ऐसा करने से हर चीज अपने गुण अच्छे से पानी में उतारती है. मतलब, सभी हर्ब्स और मसाले अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं और आपकी चाय बनती हेल्दी और स्वादिष्ट बनती है.

कैसे बनाएं संजीव कपूर की हर्बल चाय?
स्टेप-बाय-स्टेप चाय बनाने का तरीका: 

  • 2 कप पानी लें और इसे कड़ाही या इलेक्ट्रिक केतली में गर्म करें.
  • इसमें 2 स्टिक लेमनग्रास डालें और थोड़ा उबलने दें.
  • अब अदरक के टुकड़े, नींबू के स्लाइस, तुलसी के पत्ते, लौंग और इलायची डालें.
  • जब ये उबलने लगे, तो ½ चम्मच चाय पाउडर या चाय पत्ती डालें.
  • इसे कुछ मिनट उबालने के बाद गैस बंद कर दें.
  • कप में शहद डालें.
  • चाय को छानकर गर्म-गर्म पिएं.

मौसम बदलते समय चाय क्यों है जरूरी?
सर्दियों के मौसम में ठंड से राहत तो मिलती है, लेकिन बीमारियां भी बढ़ जाती हैं. संजिव कपूर की हर्बल चाय इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है. चाय में शामिल चीजें जैसे अदरक, तुलसी, लौंग, लेमनग्रास और नींबू नेचुरल रूप से एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और विटामिंस से भरपूर हैं. ये ना सिर्फ ठंड और खांसी से बचाव करती हैं, बल्कि शरीर की सूजन और इंफेक्शन भी कम करती हैं.

---- समाप्त ----
