इस दिवाली, बिना पकाए घर पर बनाएं ये स्वादिष्ट मिठाई! 20 मिनट में बनकर हो जाएगी तैयार

दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है. लेकिन बाकी सभी त्योहारों की तरह ही ये भी स्वादिष्ट मिठाइयों और व्यंजनों के बिना अधूरा है. दिवाली की खुशियों को दोगुना करने का काम मिठाइयां करती हैं और बाजारों में खूब मिलती भी हैं. लेकिन घर पर बनी मिठाइयों की बात ही अलग होती हैं. हालांकि, दिवाली की तैयारियों और मेहमानों की देखभाल में अक्सर घर पर मिठाइयां बनाने का समय नहीं मिल पाता है. अगर आप भी उन्हीं में से हैं जो दिवाली पर घर की मिठाइयां खाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बनाने का समय नहीं मिल पाता है तो आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाले हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ ही बहुत आसान भी है. ये बनेगी भी जल्दी. इसकी खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए ना तो गैस की जरूरत पड़ेगी और ना ही पकाना पड़ेगा. बस कुछ आसान इंग्रेडिएंट्स लेकर आप इसे बना सकते हैं. ये ना केवल आपको बल्कि आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी. चलिए जानते हैं ये रेसिपी क्या है.

इंग्रेडिएंट्स मिल्क पाउडर-1.5 कप सूखा नारियल–1/2 कप चीनी पाउडर– 1/2 कप दूध– 1/4 कप इच्छानुसार कुटे हुए ड्राई फ्रूच्स बेलने के लिए देसी घी डेकोरेशन के लिए चांदी का वर्क

बनाने का तरीका

1. एक बाउल में दूध पाउडर, सूखा नारियल और चीनी पाउडर मिलाएं. दूध डालें और हाथों से तब तक गूंथें जब तक आटा थोड़ा चिपचिपा न हो जाए.



2. आटे को दो हिस्सों में बांट लें. पहले हिस्से को लेकर उसे गोल बेल लें और उस पर अच्छी तरह से कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स छिड़कें. इस आधे हिस्से को एक मोटे सिलेंड्रिकल शेप में बेल लें.

3. आटे के दूसरे हिस्से को इतना बड़ा बेल लें कि उसमें ड्राई फ्रूट्स भरी सिलेंड्रिकल शेप को लपेटा जा सके. किनारों को अच्छी तरह सील कर दें.

4. बेली हुई मिठाई को फ्रिज में जमने के लिए रख दें. जमने के बाद, सतह पर चांदी का वर्क लगाएं.

5. मिठाई को अर्धचंद्राकार टुकड़ों में काटें और अपने मेहमानों को परोसें. यह मिठाई फ्रिज में कुछ दिनों तक फ्रेश रह सकती है.